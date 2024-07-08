南韓電池廠SK On 營運亮紅燈

隨著客戶在歐洲和美國的電動車銷售令人失望，南韓電動車電池大廠SK On已宣告身陷危機，啟動一系列與削減成本和工作流程有關的「緊急應變措施」。

英國金融時報報導，SK On從2021年從SK Innovation分拆成獨立公司以來，已連十季虧損，淨債務從2.9兆韓元增至15.6兆韓元。

SK On是全球第四大電動車電池製造商，輸給陸廠寧德時代、比亞迪、以及南韓同業LG新能源。寧德時代、比亞迪合計囊括全球53.2%市占，但主要集中在中國大陸。

歐美試圖阻止從中國大陸大量進口電池，非陸系的電池製造商因而在西方市場獲得機會。在美國，SK On等業者受惠於通膨削減法的數十億美元補貼。

但瑞銀分析師布希說，美國車廠始終未能生產具備足夠吸引力的電動車，讓南韓電池製造商「相當失望」，致使南韓業者無法達到銷售看增的預期，「南韓電池製造商不會盲目投資，所有投資都是基於固定數量和價格的訂單」。分析師指出，SK On的處境比南韓競爭對手LG新能源和三星SDI更不利，因為SK On作為全球電池競賽的後進者，對客戶提供較慷慨的定價條件，如今卻演變為困擾。