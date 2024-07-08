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巴隆看日圓 持續疲軟
日圓兌美元近來疲弱不振，更一度降至近40年來低點，匯市專家認為，在美國聯準會（Fed）降息、日本銀行（央行）採取更鷹派的政策立場之前，日圓仍將持續疲軟。
巴隆金融周刊（Barron's）報導，Fed和其他已開發經濟體央行多年來的緊縮周期已接近尾聲，但日銀才剛開始放緩激烈的貨幣寬鬆措施，3月調升基準的短期利率至0-0.1%區間，為2007年來首度升息；相較下，美國聯邦資金利率目標區間為5.25%-5.5%。
這種巨大的利差為日本投資人及機構創造利差交易良機，以低利率借入日圓現金，透過出售日圓兌換成美元，買進殖利率較高的美國公債，賺取利差。使日圓承受更大的貶值壓力
日本財務省今年4月在日圓跌至160兌1美元時，曾出手干預匯市支撐日圓，但這次日圓已貶至近162日圓，為1986年來僅見，東京卻未出現類似干預。
凱投宏觀的經濟學家亞貝格斯說，若日圓波動加劇，財務省可能不會袖手旁觀，「雖然干預短期內將能提振日圓，但經驗顯示此舉不足以持久扭轉局勢」。
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