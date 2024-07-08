無論國會選舉結果為何 法國股債面臨「政」盪期

法國7日舉行國會選舉的第二輪投票，選民投票率暴增，預料將出現極右派取得過半席次、或沒有任何政黨聯盟取得過半席次的「僵局國會」，但分析師指出，無論結果為何，法國股債市場都可能面臨一段更動盪的時期。

第二輪投票截至當地中午的投票率為26.3%，為1981年來同期最高，出口民調將在當地時間晚間8時（台灣時間8日凌晨2時）投票結束後陸續出爐，最新民調顯示，雷朋的極右翼國民聯盟黨（National Rally）將在577席的國民議會中，取得170~250席，遠少於過半所需的289席。

左翼的「新人民陣線」（NPF）預料將拿下140~198席，總統馬克宏的「同在聯盟」（Ensemble）有望取得115-62席。

法國可能因此陷入政治僵局，既未能解決膨脹的預算赤字問題、也無法終結馬克宏總統的親商改革。馬克宏6月9日宣布提前大選以來，法國股市CAC 40指數一直在歐洲主要股市墊底，目前仍比宣布提前改選前低3.8%。

市場接下來將關注各政黨聯盟的組閣與權力共享安排，使股債市陷入紛亂期。投資人可能會對法國政府公債要求更高的殖利率，以反映現有的各項財政挑戰。