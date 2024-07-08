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美Z世代省錢捧紅量販店 推升業者銷售成長

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國通膨效應揮之不去。年輕人為了省錢改買大份量商品，再找親朋好友共同分攤費用，讓好市多（Costco）等量販店20、30歲的會員人數激增。（美聯社）
美國通膨效應揮之不去。年輕人為了省錢改買大份量商品，再找親朋好友共同分攤費用，讓好市多（Costco）等量販店20、30歲的會員人數激增。（美聯社）

儘管美國物價壓力比起2022、2023年的高點已略有降溫，通膨效應依然揮之不去。年輕人為了省錢改買大份量商品，再找親朋好友共同分攤費用，讓好市多（Costco）與沃爾瑪（Walmart）旗下Sam's Club等量販店，20~30歲的Z世代會員人數激增。

道瓊社報導，Sam's Club發言人表示，Z世代是該公司成長最快的會員族群；在過去兩個年度，27歲以下的會員人數大增63%，年齡介於28~43歲的Z世代和千禧世代，如今已占Sam's Club會員人數的四分之一。

Oppenheimer金融服務公司資深股票研究分析師帕瑞克說，這種成長的部分原因是正進入成年的Z世代，受到量販店食品單價較低的吸引。量販店的大箱番茄醬和超大份雞肉可讓大家一起分攤費用。

21歲西北大學的學生華生，每兩周跟室友去一次Sam's Club。四名室友每人每周出60美元買菜金，他們喜歡吃相同的食物，特別是雞胸肉，會囤積大份量的雞肉，用來燒烤、煎炒、或和米飯一起煮。

好市多截至去年會員人數接近1.28億人，會員費介於60~120美元，Sam's Club會員年費介於50~110美元，這兩家公司今年來的淨銷售都成長。

市場研究公司Advantage Solutions 6月對1,000多名購物者所作的訪調顯示，將近40%的25~34歲購物者會大批購入生鮮雜貨，以便與朋友、鄰居、室友、家庭共同分攤。三分之一受訪者表示，以合購的方式採買。

美國食品價格仍處於高點，農業部的最新數據顯示，美國民眾平均把11.2%的可支配所得用於採購食物，比重逼近30年來高點。

室友 美國 量販店

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