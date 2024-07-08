美消費品巨擘 打折吸買氣

歐美家庭日趨節儉度日，先前頻頻漲價的美國消費品巨擘，如今喊漲能力不再，只能推出更多折價活動、增發優惠券、並花錢讓商品擺在商店貨架的顯眼之處，以免衝擊銷售成長。

英國金融時報（FT）報導，NielsenIQ數據顯示，6月底為止的一年來，美國有28.6%產品為促銷售出，比重高於三年前的25.1%。在許多美國消費大廠重要市場的歐洲，折扣活動也攀升。

以早餐穀片聞名的通用磨坊（General Mills），今年度折價券經費提高20%。麗滋餅乾（Ritz）製造商億滋國際（Mondelez）財務長札拉梅拉6月表示，美國市場將經歷「充滿挑戰」的一年，特別是較低收入者的市場。由於億滋國際的奇寶巧克力（Chips Ahoy）餅乾品牌銷售，正面臨許多商店自有品牌產品的威脅，正把一些大份量產品的價格，降至4美元以下。

NielsenIQ副總艾利森說，製造商和零售商的漲價能力已稍微「耗盡」，使美國商店促銷品項數目年增6.3%，「消費者用錢包投票，若價格漲太兇，消費者會轉換品牌、轉換商店」。