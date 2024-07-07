波音公司擴大投資波蘭 創造軟硬體整合服務

美國航空巨擘波音公司宣佈擴大在波蘭的業務，除了已經在格但斯克（Gdańsk）、熱舒夫（Rzeszów）和華沙（Warsaw）等城市僱用1100名員工外，也將整合軟體和系統工程，支援波音公司在各領域的專案。

根據波蘭媒體「波蘭筆記」（Notes From Poland）的報導，波音公司在波蘭已經投資35年，由於波蘭的勞動力素質和優良大學教育系統，促使波音公司在波蘭設立未來航空計劃與研發團隊。

其中熱舒夫的主要業務是負責機械和電氣工程以及提供客戶支援；格但斯克分公司則以軟體開發聞名，專門從事系統和航空電子工程，開發波音飛機中使用的先進技術；華沙團隊則是專注於生產工程和材料測試，與波蘭航空研究所密切合作。

波蘭政府對波音公司擴大投資表示歡迎。波蘭廣播公司TVN援引波蘭科學部長維喬雷克（Dariusz Wieczorek）的話說：「波蘭有研究潛力，可以為全球航空服務。」

與此同時，波蘭國防部副部長貝吉達（Pawel Bejda）表示，在鄰國烏克蘭與俄羅斯交戰的背景下，波音的存在，不僅加強波蘭的國家安全，也加強整個歐洲的安全。