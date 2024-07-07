她27歲被公司開除 30歲把副業變成「年收320萬元」主業

摘要 經過第一次職場滑鐵盧後，蔓德決定創業，更從中找到了自己的利基市場。雖然提供多元服務，但把業務的一個重點精益求精，讓她成功把副業變主業，更掌握了自己的未來。

27歲那年，帕溫·蔓德（Parween Mander）已經在一間金融科技公司待了4年半，突如其來遭公司開除。這意料之外的職場滑鐵盧，通常會讓人陷入迷茫與恐懼。

然而，蔓德沒有害怕或放棄，她決定把這次危機化為轉機，全心全力地經營自己的副業。

經過將近三年的努力，蔓德的副業逐漸步入正軌，收入也越來越可觀。到了30歲那年，蔓德把原本收入只有6,300 美元（約合新台幣20萬元）的副業，變成年收入高達10萬美元的主業，最近她更把創業的秘訣與心路歷程分享在財經平台CNBC上。

蔓德分享，失去工作讓她覺得，自己無法在個人職業生涯中掌控自己的命運，也覺得自己隨時可能被取代。她不想再經歷這種感覺，因此才走上創業這條路，如今她也很慶幸自己勇於賭上自己的一切。

她曾經是客戶成功經理（Customer Success Manager, CSM），在2021年9月遭到公司解雇，其實心中有一部份感到幸運。原來她早在2020年4月，就開始會利用下班時間經營自己的副業——理財教練網站The Wealthy Wolfe。

蔓德擁有加拿大專業財務顧問證照，更是經認證的金錢創傷輔導師（Trauma of Money Facilitator）。她會為客戶提供專屬一對一的理財輔導與訓練，並提供貼近生活的財務建議，

擴大網路影響力

蔓德知道，如果想要吸引到潛在客戶，就需要找到這些客戶在哪。一開始，因為對內容行銷沒有經驗，她並沒有投入時間經營自己的Instagram，也對短影內容製作不太熟悉，因此她決定請一位專門研究網路行銷和TikTok的專業人士幫忙。

她開始在個人IG與TikTok上，每天發佈至少兩則短影音，成效日漸顯著，她甚至還有一個影片爆紅，被網友瘋狂轉發，因為蔓德在那段影片中，討論了借錢給移民父母的情境，以及這會如何影響你為自己存錢的動力。

蔓德表示，目前她從TikTok來的客戶佔了80%，其他20%來自Instagram、Podcast訪談，以及她為各大平台撰寫的個人理財文章。

她覺得，她能不斷吸引新客戶，都是因為她找到了自己的利基市場，且精心策劃內容、讓潛在客戶找到她，因為這些努力讓她與客戶、受眾建立起彼此之間的信任。

透過Instagram、Email聯絡人和TikTok，她的社群目前觸及了44,000人，且人數還在不斷增加中。

收入來源多元化

蔓德認為，要把生意做起來，絕對不能只有一項服務。

每個月初，她會在為期三個月的輔導計劃中，為多達15位客戶提供一對一的理財輔導，大約占了她公司營收的75%，此外她還有兩個被動收入來源，即數位工作坊和她個人推出的預算範本。

蔓德也與多家金融公司進行品牌合作，並舉辦與個人理財相關的實體企業工作坊活動。她坦言，品牌與企業合作的生意並不總是穩定，所以她不希望太依賴這些收入來源，但她了解與這些公司合作所帶來的曝光度，對自己的生意絕對是有益的。

專注做好核心，精益求精

創業初期，蔓德說她也曾陷入一種常見的副業陷阱，就是過度擴展，太快推出太多計畫和服務。

2022年，蔓德努力地讓自己的一對一理財輔導額滿，她卻同時開啟另一項團體輔導計劃，因為當時的她還不了解受眾，也讓她的客戶覺得很混亂，而且為了要讓這個計劃運作起來，她又需要付出很多額外的努力。

最後，她因為覺得壓力很大，而參加團體計劃輔導的人數也不足，她決定不要耗損自己的人力成本，完全取消該計劃，專注於一對一理財輔導，並確保她接下來整年都能持續推廣這項服務。

她的一對一理財輔導，光是去年就為她帶來了10萬美元的收入，創業以來，她也已經與超過100名客戶合作，成了她成功把副業變成主業的關鍵。

相信自己，勇敢前行

從被裁員到成功轉型，帕溫·蔓德的經歷告訴我們，即使在困境中，只要你相信自己，並勇敢前行，就能創造出令人驚艷的成果；機會永遠存在，只要你願意去抓住它。

資料來源：CNBC、The Wealthy Wolf、Parween Mander

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