外貿協會董座黃志芳訪印度 業者：台印互補性高、可創雙贏

外貿協會董事長黃志芳昨天參訪德里周邊印度及台資企業，了解印度產業動態及發展前景，印度企業家表示，台灣印度產業互補性高，雙方加強合作可創雙贏。

黃志芳近日在新德里訪問，準備參加8日至10日舉辦的印度台灣形象展，他6日參訪了位於德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）的印度Syrma SGS科技公司、台資信通印度廠以及印度Talbros汽車零組件集團的工廠。

Talbros公司還特地在廠區升起中華民國國旗，對黃志芳及隨行的台灣媒體團表示歡迎。

黃志芳受訪時表示，印度具有人口紅利，近年經濟成長也很快速，已超越英國成為全球第5大經濟體，不久後有望躋身全球第3大，在地緣政治變化、供應鏈自主化及在地化的趨勢下，台灣與印度有很多合作機會，特別是電子業。

他坦言，台商要真正進入到印度市場或許存在挑戰，但信通印度廠就是一個成功範例，只要產品具獨特性，就算價格低仍能創造很好的利基。

信通是來自台灣的機車零組件公司，2017年正式在印度設廠，第一年就獲利且持續成長，2023年印度生產的1600萬輛機車中，7成產品配有信通的車污染控制系統產品。

印度信通董事長王炤程說，印度很多產品的售價確實較低，但是「它的量真的大」，信通把在台灣累積多年的污染控制經驗帶來印度，在競爭上有很大優勢，所以第一年就能創造出利潤，且逐年增加。

Syrma SGS執行長辛赫（Satendra Singh）表示，許多大公司在印度設有設計中心，為全球市場設計產品，而過去數年間，印度的製造能力也快速成長。另一方面，台灣則有成熟的代工生態圈，雙方的合作潛力龐大。

辛赫說：「舉例來說，如果台灣公司具有某一項產品技術，而且需要大規模生產支援，那他們就可以來印度。」

Talbros董事長吉利士（Girish S.）表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）願與任何國家交往，不會被特定國家影響，而電子、半導體產業將是台灣印度合作的重心，並舉出鴻海加大在印度投資為例。

吉利士說，印度擁有龐大的內需市場以及強大的設計能力，而台灣則擁有電子產品製造能力，台灣印度合作將可互利互惠。

Syrma SGS業務以電子製造服務（EMS）為主，主要客戶來自印度、美國、德國等，產品運用於汽車、消費品、醫療保健、工業電器、IT和鐵路領域。

Talbros則從事汽車零件的製造和銷售，提供多層鋼鍛造產品，產品應用於乘用車和商用車、兩輪車、三輪車、農業機械和工業用車輛。