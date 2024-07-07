歐盟開徵電動車關稅 中國汽車工業協會籲加強磋商

歐盟上週開始對產自中國的電動車加徵最高37.6%的反補貼臨時關稅，中國汽車工業協會發表聲明表達強烈不滿，呼籲加強磋商，並表示支持中國車企使用抗辯權維護合理合法權益。

綜合新京報等陸媒報導，中國汽車工業協會昨天聲明表示，堅決反對歐盟決定對中國電動汽車徵收臨時反補貼稅，徵收高額關稅並不能提高歐盟產業競爭力，只會導致貿易衝突升級，雙方都將遭受經濟損失，對中歐汽車產業合作蒙上陰影。

中汽協表示，「歐盟委員會（執委會）此舉嚴重損害了中國汽車企業的利益，中汽協支持中國汽車企業使用抗辯權維護合理合法權益」。

此外，中汽協表示與歐洲汽車產業界經過多輪交流，一致認為交流磋商是解決問題的根本辦法，合作共贏才是長遠之道；希望歐盟成員認真聽取產業界意見，糾正歐盟執委會（European Commission）的錯誤行為，共同維護雙方汽車產業的良好合作局面，為中歐乃至全球汽車產業發展營造公平、非歧視、可預期的市場環境。

中汽協還批評，中國車企配合了歐盟啟動的反補貼調查，但是調查卻忽略事實，並且預設結果。

歐盟自上週開始對產自中國的電動車加徵最高37.6%的關稅，不過在今年11月的終裁前，這些關稅都是臨時性；若終裁結果認同目前的關稅措施，臨時性關稅就將成為永久性關稅。

外電報導，中歐雙方將在未來4個月就此進行密集對話與磋商。北京已發出警告，若不能透過對話達成彼此都能接受的解決方案，中方將對進口自歐盟的產品加徵報復性關稅。

這次被裁定最高稅率的上汽集團5日發表聲明，正式要求歐盟執委會就中國電動車臨時反補貼稅措施舉行聽證會，強調上汽集團將進一步依法行使抗辯權。

中國外交部發言人毛寧5日也在例行記者會對歐盟加徵中國電動車關稅表達強烈反對立場，「中方始終認為，應當通過對話協商妥善解決具體經貿問題」。

不過根據美國著名汽車媒體Carscoops報導，歐盟這次針對中國電動車的反補貼調查報告詳細記錄了各主要車企獲得政府補貼的具體情況，以及歐盟根據不同情況對不同車企作出相應的稅率調整。這也支持了歐盟領導人一再向中國說明的一點：這次對中國加徵的關稅並非懲罰，而是對中國車企接受官方補貼以致對歐洲車企造成不公平價格優勢的事實所作的認定。

報導說，歐盟的調查報告梳理了中國政府對中國車企提供的各種補貼，其中不少細節讓人意外。

調查報告列出中國政府補貼車企的各種具體方式，例如國有銀行貸款、撥款、銷售獎勵、建廠的廉價土地以及電池研發和銷售的高額補貼等。

歐盟細分了不同車企接受的不同程度補貼，以確定對不同企業加徵不同關稅。報告認定上汽接受的補貼高達34.4%，是所有中國車企獲得補貼最高的一家。

報告指出，上汽獲得的政府補貼中，1.38%來自國有銀行貸款，8.27%來自其他融資，8.56%來自撥款，2.28%來自電動車銷售獎勵，0.67%來自減價的不動產，13.24%來自上汽採購電池的優惠。

上汽集團同時被認為是較不配合調查的一家企業，這也是上汽在10%關稅之上又被加徵最高的37.6%反補貼稅原因之一。