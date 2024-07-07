大陸、印度股市 經理人青睞

隨著投資人擁抱新興市場題材，一些分析師認為，中國大陸和印度股市將是今年下半年亞股中最具潛力的贏家。

彭博資訊對19位亞洲策略師和基金經理人的非正式調查結果顯示，約三分之一認為中國股票未來六個月表現將超越多數股票；另外三分之一則認為印度股票表現將超前；日股則位居第三。

對聯準會的降息預期被視為上述兩大新興市場的順風因素，而兩地也各擁獨特題材。受訪者看好中國股票，因其估值較低，且預期政策將有所調整；印度股票則因選後樂觀、對地緣政治因素相對免疫而受青睞。

新興市場股票表現已相當出色。MSCI亞洲新興市場指數上季超越MSCI亞洲指數的幅度是2009年以來最大。高盛集團主要經紀服務平台顯示，亞洲新興市場也是6月名目淨買入最多的地區；相較下，全球股票的淨賣出速度是兩年來最快。

印度方面，自總理莫迪今年獲得三連任後，印度股市漲勢不停。莫迪對政策連續性的承諾，以及外資重返該國市場，使印度股市市值在6月首次突破5兆美元。

另一項彭博調查顯示，由於投資人對印度企業獲利成長仍具信心，且即將到來的聯邦預算可能進一步提振消費支出和基礎建設，印股漲勢可望延續至年底。

另一方面，中國股市雖然年初漲勢強勁，但後來陷入困局。然而，隨著全球資金回流和當地企業營收好轉，分析師和基金經理現在對中國股市抱持樂觀態度。