市場預期 Fed 降息時點近了…美債殖利率探三個月低點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美債。 路透
美債。 路透

美國公債價格5日大漲，對貨幣政策敏感的2年期美債殖利率掉到逾三個月來最低，因官方報告大幅下修美國5月和4月非農業新增就業人數，且6月失業率意外攀升，給勞動市場動能減緩平添新證據，也預告聯準會（Fed）啟動降息的時點可能近了，專家建議，趁Fed降息前鎖利。

美國2年期公債殖利率5日跌9.2個基點，降至4.599%，為3月27日來最低。一周來，2年期殖利率下滑11.9個基點。過去六周，2年期殖利率有五周收低。債券殖利率走勢與價格相反。

10年期公債殖利率5日摔落7.4個基點至4.272%，30年期公債殖利率滑落5.1個基點至4.468%，分別收6月25日和27日來最低。

報告發布後，聯邦資金期貨交易員調整預期，如今預期9月Fed啟動降息的機率已升破75%。

殖利率 美國公債

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