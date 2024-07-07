美股創高 科技巨頭風光…6月通膨數據將牽動後市

美股那斯達克綜合指數和標普500指數上周五（5日）再度創收盤新高，蘋果、Meta、Alphabet均創新高，台積電（2330）ADR換算台股直逼新台幣1,200元。最新公布的美國就業數據放緩，進一步強化聯準會（Fed）最快9月降息的預期心理。美股接下來漲勢，將取決於本周展開的財報季和最新通膨數據。

那斯達克和標普500指數上周五各漲0.9%和0.5%，周線漲3.5%和2%，科技股漲勢凌厲，Meta大漲5.9%觸及歷史新高；Alphabet和蘋果漲逾2%，創收盤新高。特斯拉周線漲27%，創2023年1月來最佳表現。

台積電ADR漲0.8%，再收歷史新高，換算台北交易股價逼近新台幣1,200元關卡；費城半導體指數小漲不到0.1%，和台積電ADR周線漲幅各達3.4%和5.9%。不過，輝達上周五因罕見遭券商降評為「中性」而下跌1.9%。

據彭博預測，周四公布的6月消費者物價年增率會從5月的3.3%降至3.0%，而核心CPI仍為3.4%。另外，Fed主席鮑爾周二將前往國會發表半年度證詞。

財報季也將在本周展開，由百事公司和達美航空周四揭開序幕，接著是周五摩根大通、花旗集團都將公布第2季業績。

標普500指數今年已上漲16%，但漲幅多集中在大型成長股，只有24%的成分股表現領先大盤。B Riley Wealth首席市場策略師霍根認為，第2季財報季或許是美股上漲廣度擴大的開始，代表小型股羅素2000指數可望有補漲機會。