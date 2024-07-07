地緣政治促各國提高開支…美歐軍工業 上演搶人大戰

俄烏戰爭爆發與地緣政治緊張之下，全球政府紛紛提高軍事開支，促使相關訂單飆近歷史新高。軍工業者為此大舉招募人手，聘僱速度創冷戰落幕以來之最。

英國金融時報（FT）訪調顯示，歐美20家中大型國防暨航空公司，今年打算聘僱上萬人。美國前三大軍火承包商，包括洛克希德馬丁、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）、通用動力（General Dynamics），開出接近6,000個職缺。十家受訪的軍火商共擬增聘近3.7萬人，逼近這些公司總人力的十分之一。

歐洲航太及國防貿易協會ASD秘書長派恩說：「這是冷戰結束以來，國防產業最緊張的時期，接單量在短時間內出現最高增幅。」

業者表示，各部門都欠人手，從學徒到資深主管都喊缺，需要人員包括工程師、軟體研發者、網路安全分析師，以及焊接人員等。

義大利國防巨擘李奧納多公司（Leonardo）人資長利奧提表示，正緊鑼密鼓地尋找新人，情況比先前伊拉克或阿富汗戰爭時更緊張。

李奧納多公司正與英國航太系統公司（BAE Systems）、日本三菱重工，攜手打造新戰機。該公司準備在2024年底前，雇用6,000名新人，並預計將在2025~2028年，徵聘以工業和軟體工程師為主的8,000~10,000名新人。

利奧提指出，徵才不只出於戰事，也是因高科技業和顧問公司等相關產業招人，加劇聘雇競爭。另外，人們更重視工作與生活的平衡，及只做最低限度工作的「悄悄抽離」（quiet quitting）盛行，也有關係。

彈藥生產商萊茵金屬公司（Rheinmetall）和納莫公司（Nammo）等，須大力增產以補充政府庫存，為最積極招人的企業之一。

由挪威和芬蘭政府共同持有的納莫公司表示，從未見過這種情況。該公司人力已提高15%，從2021年的2,700人，2023年擴編至3,100人。納莫目前雇用約3,250人，並說在2030年底前公司規模增加一倍，似乎相當合理。

萊茵金屬公司也說，因車業需求疲弱，擬從汽車零件大廠馬牌（Continental）挖角數百名員工。

軍工業招人的特殊挑戰是，部分職位需要額外的安全審查。軍事設備廠雷神（Raytheon）的母公司RTX說，今年稍早在徵聘高條件的人員時，持續遭遇考驗。