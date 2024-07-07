國防專家：產業不確定性仍高

為因應俄烏戰爭、以巴衝突，以及台海緊張升高，美國國會通過了巨額援助法案，使目前正處於一波榮景的國防工業在經歷多年需求下滑後，更能滿足激增的訂單。

英國金融時報（FT）報導，對這三國的援助法案撥款近130億美元，正在提升全美五大國防集團洛克希德馬丁、 雷神、諾斯洛普格魯曼、波音與通用動力，以及其供應商的武器生產。

儘管資金躍增，但國防專家警告說，未來合約的不確定性意味著無法保證美國或其盟友的武裝部隊能獲得所需的持續且長期供應。

華府智庫新美國安全中心（CNAS）的國防計畫主任佩蒂約翰說：「就飛彈及彈藥而言，這不是筆很大財富。」「但這是長久以來該產業首度出現持續的顯著成長。」她並表示，僅注入援助資金「並不能解決需求不一致的問題，也不能成為長期解決方案，因為這些都是一次性的OK繃」。

烏克蘭法案提撥54億美元用於開發與擴大火砲、防空彈藥、反無人機系統和關鍵彈藥零件的生產。對以色列的援助包括10億美元用於擴大火砲生產，而印太法案則撥款33億美元用於擴大潛艦工業基地、25億美元用於建造潛艇，以及1.33億美元用於生產火砲及巡弋飛彈。

烏克蘭戰爭爆發後不久，航太及國防工業主管警告說，由於供應鏈混亂、勞力短缺，以及國防工業基礎脆弱，需要數年時間才能滿足需求。他們表示，希望能獲得更多多年期合約，才能投資新設施及擴大產能。

國防分析師表示，即使資金增加，如果中國大陸和台灣之間爆發衝突，美國仍可能難以為其盟友提供物資。

產業結構已使其難以應付需求的突然改變。在1990年代國防工業開始快速整合，最終採用「精實生產」，這種及時交貨策略，使得供應鏈中的公司數量減少，一旦某家供應商出現問題，能求助的對象很有限。

這也使五大國防公司必須互通有無，每家公司會將各種計畫分包給其也公司，這意味著若有一家公司出問題，整個產業都會受影響。因此，當烏克蘭戰爭爆發時，業者很快發現自家的生產線已緊繃到極限。

五角大廈前採購官員、現在任職於戰略與國際研究中心（CSIS）的坎西恩估計，這筆援助資金將使五角大廈的採購支出在2024至2030年間增加5%或6%。他說，對於國防公司來說，「這將是一時的榮景」，「對於國防工業來說，這很不錯，但並非大幅增加」。

但政府為武器提供資金的長期前景仍不確定。儘管美國總統拜登本月與烏克蘭總統澤倫斯基簽署了一項為期十年的雙邊安全協議，但如果川普最終重返白宮，該協議可能會被川普撕毀。