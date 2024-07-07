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俄烏戰爭效應…德打破禁忌 爭取國防訂單

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）日前向德軍交付首輛裝甲運兵車。路透
德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）日前向德軍交付首輛裝甲運兵車。路透

德國今日投入軍備與相關服務的企業日益增加，逐漸打破二次世界大戰後普遍存在的一項禁忌：不接受來自國防產業的訂單。

英國金融時報（FT）報導，德國產業過去曾與納粹政府密切合作，這段關係所帶來的後遺症，是許多德企長期以來不願與國防產業有任何瓜葛。但在2022年俄國入侵烏克蘭後，德國中小企業（Mittelstand）有些製造商和工程公司，開始重新思考是否該終止關於國防合約的禁令。

其中，客戶包含半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）的德國雷射設備商Trumpf，正考慮解除全面禁止供應國防部門的規定。該公司雷射部門主管齊莫說，軍備業者對他們的雷射產品在軍事方面的用途表示興趣，例如攻打無人機。

零件製造商Hawe Hydraulik也在2022年解除對國防合約的限制。該公司董事長豪斯根說，俄國入侵烏克蘭、歐洲各國也隨之開始增加國防預算，已淡化了國防產業的汙名。

德國外交關係委員會（DGAP）前主席、政治學家艾希布魯克說，德國對國防產業長期以來的態度正快速轉變，「戰爭已壟罩歐陸三年，加上國家經濟損失慘烈，德國看來已經準備好要進行一場歷史變革」。

德國總理蕭茲在俄國入侵烏克蘭三日後，宣布投資1,000億歐元提振軍備、將軍力現代化，更計劃派遣一支駐立陶宛的戰鬥小組，並在國內恢復有限度的徵兵制。而一部分的德國社會也在考慮這項轉變。PwC Germany今年進行的一項調查顯示，近七成受訪者贊成增加國防支出。

這個歷史變革，正值德國工業力圖從中國大陸需求降溫所帶來的困境中復甦之際。

DGAP研究所副所長慕凌說，冷戰結束後，德國企業面臨將國防產業轉型為民間製造業的必要，如今情況正好相反，「企業現在思考的是，如何將民間產能、技術和製程，更有效運用在軍事領域上」。

汽車零件大廠馬牌公司（Continental）近期啟動一項計畫，將數百名員工轉職到德國軍備承包商萊茵金屬公司（Rheinmetall）。一位萊茵金屬高管克勞斯表示，馬牌員工可為公司帶來「極有價值」的技能。

漢莎航空（Lufthansa）全資持有的子公司漢莎技術（Lufthansa Technik）去年正式推出軍用飛行器服務部門，如今快速成長，也預計將協助維修德軍的契努克（Chinook）直升機和F-35戰鬥機。

坦克車零組件製造商Renk執行長威甘德說，德國民間和國防製造部門間日益成長的「綜效」對雙方都是有益的，也是「推動科技發展」的良方。

德國 烏克蘭

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