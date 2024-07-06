就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

美國公債價格5日大漲，對貨幣政策敏感的2年期美債殖利率掉到逾三個月來最低，因為官方報告大幅下修美國5月和4月非農業新增就業人數，且6月失業率意外攀升，給勞動市場動能減緩平添新證據，也預告聯準會（Fed）啟動降息的時點可能近了。

美國2、10、30年期公債殖利率全面下滑

道瓊市場數據顯示，紐約5日收盤，美國2年期公債殖利率猛掉9.2個基點，降至4.599%，顯著低於3日的4.691%，且為3月27日以來最低收盤價位。一周來，2年期殖利率共下滑11.9個基點。過去六周來，2年期殖利率有五周收低。債券殖利率走勢與價格相反。

同時，基準的美國10年期公債殖利率5日摔落7.4個基點至4.272%，低於3日的4.346%。30年期殖利率滑落5.1個基點至4.468%，也低於3日的4.519%。10年期及30年期殖利率5日分別收在6月25日和6月27日以來最低水準，全周則分別下滑7個基點和3.4個基點。4日（周四）適逢美國獨立紀念日，債市休市一天。

勞動市場降溫強化Fed 9月降息預期

5日出爐的報告顯示，美國6月非農就業人口新增20.6萬人，略高於華爾街日報訪調經濟學家預估的增加20萬人。然而，市場注意力聚焦於5月和4月數據大幅下修，合計比原先公布人數下調11.1萬人。同時，6月失業率意外攀升至4.1%，經濟學家原以為會持平在4.0%。

報告發布後，聯邦資金期貨交易員調整預期，如今預期9月Fed啟動降息的機率已升破75%，比3日的68.4%升高。交易員並預期，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）12月會議降息機率幾近100%。由此看來，美債殖利率可能持續下探低點。

賓州Brandywine Global投資組合經理人麥肯泰爾說，5日的就業數據「顯然提高Fed對政策利率限制性過高的信心水準，他們必須降息」；況且，美國人要花更多時間才找得到新工作，那可能是招聘減弱的預兆。

Sit投資公司資深基金經理人杜提說：「勞動市場顯然減弱。我們預期殖利率將往下走，因為這份報告會讓Fed如期在今年降利率。」就業報告發布後，杜提預期Fed年底前將累計降息2碼（0.5個百分點）。

市場聚焦下周CPI與PPI

駿利亨德森投資公司美國固定收益主管威林斯基表示，經濟成長與勞動市場持續減緩的跡象層出不窮，如果下周公布的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）也捎來通膨降溫的好消息，美債可望持續大漲、殖利率進一步走低。

威林斯基認為，今年降息兩次似乎「非常合理」，而且市場此刻似乎低估了從2025年到2027年底連番降息的可能性。因此，他說，5年期公債殖利率--目前盤旋在4.22%附近--還有進一步滑落的空間，投資人應「加碼這部分」。

把握機會在降息前鎖住殖利率

一些專家認為，債市獲利機會浮現。貝萊德全球固定收益投資長李德說：「今日持有配息大方的固定收益資產，提供與往年相比很誘人的價值。我們預期，愈來愈多的投資人將在未來數月察覺這一點。」

所以，除非未來通膨復熾，否則美國公債殖利率應會持續走下坡。

但Bankrate經濟分析師韓瑞克提醒投資人，就算Fed果如市場預料在9月啟動降息，利率下滑之路可能也不會像2022年至2023年升息路徑那麼陡峭。

韓瑞克指出，美國經濟成長比預期強，意味之前「陡升」的利率未來將「緩降」。他形容，「可能看著利率像羽毛那樣飄下來」。

換言之，投資人還有時間思考，應否調整投資組合中的現金占比。目前貨幣市場基金提供超過5%的殖利率，一些投資人可能認為沒必要冒險買債券，尤其近幾年投資債券一直令人失望。但眼看種種跡象顯示Fed降利率的腳步近了，現在不失為鎖住高殖利率的時機。