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大型股輪流追捧美股創新高 台積ADR換算台股直逼1200元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國也上演國慶日行情，逢國慶日交易日縮減的一周，那斯達克綜合指數和標普500指數屢創新高。路透社
美國也上演國慶日行情，逢國慶日交易日縮減的一周，那斯達克綜合指數和標普500指數屢創新高。路透社

那斯達克綜合指數標普 500 指數再度刷新收盤新高，蘋果（Apple）、Meta、Alphabet均創下收盤新高，台積電ADR換算台股直逼1,200元的歷史天價。最新公布的就業數據放緩，進一步強化聯準會（Fed）最快在9月開始降息的預期心理。美股接下來漲勢，將取決於下周開始的財報季表現和最新通膨數據。

那斯達克周五上漲 0.9%，本周漲幅達到 3.5%。標普500指數上漲0.5%，本周上漲2%。道瓊工業指數微漲，周線上漲 0.7%。

科技股在周五繼續反彈。Meta 大漲5.9%觸抵歷史新高；Alphabet和蘋果也分別大漲創下收盤新高。特斯拉（Tesla）本周一口氣上漲27%，創下 2023 年 1 月來單周最佳表現，也收復今年全部失地。

不過，輝達（Nvidia）因罕見遭到券商降評為「中性」而下跌1.9%。

台積電ADR漲0.8%，再收歷史新高，換算台北交易股價逼近台幣1,200元關卡；費城半導體指數小漲不到0.1%，和台積電ADR周線漲勢各達3.4%和5.9%。

周五公布美國6月新增非農就業20.6萬個，繼續保持強勁。但失業率上升至 4.1%，近期就業市場逐漸降溫跡象更為明顯。

美國 10 年期公債殖利率周五大跌8個基點至 4.28%，連續兩周上漲後，本周終於走低。利率期貨交易者押注Fed在 9月會議前至少降息一次的機率由周三的74%升至78%。

Renaissance Macro Research經濟研究主管杜塔（Neil Dutta）說：「今天的就業報告應該會增強對9月降息的預期。經濟狀態正在降溫，Fed也面臨各樣的取捨。」

FHN金融分析師Chris Low 說：「如果下周的CPI數據配合，9月降息的理由就會強更多。」

據彭博預測，周四公布的6月消費者物價會從5月的3.3%降至3.0%，而核心CPI仍為3.4%。另外，Fed主席鮑爾將於周二上午前往國會發表半年度證詞。

財報季也將在下周展開，由百事公司（Pepsi）和達美航空周四揭開序幕，接著是周五的大銀行財報，摩根大通、富國銀行、花旗集團都將公布第2季業績。

標普500指數今年已上漲16%，但從標普500指數成分股上半年只有24%的股票領先大盤來看，漲幅多集中在大型成長股。B Riley Wealth的首席市場策略師霍根（Art Hogan）在內分析師認為，第2季財報季或許是美股廣度擴大的開始，像代表小型股羅素2000指數可能有補漲的機會。

ADR Fed 指數 標普 美股

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