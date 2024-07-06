快訊

不只涉貪？徐巧芯稱鄭文燦還涉2項違法 指賴清德狠毒選生日當天肅清前朝

台中燒肉店火舌竄出！疑電線走火延燒2鄰房 2員工命危搶救

才指辯論災難1次性事件…拜登迷惑發言再+1 自稱「黑人女性副總統」

猛暑效應帶動日人消費！專家揭高溫分水嶺 超過「這溫度」恐反效果

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
近來在日本攜帶型電扇、涼感毛巾等預防中暑的商品陸續被上市，賣得很好。但是，從消費的角度，天氣也不是愈熱愈好。美聯社
近來在日本攜帶型電扇、涼感毛巾等預防中暑的商品陸續被上市，賣得很好。但是，從消費的角度，天氣也不是愈熱愈好。美聯社

天氣晴朗溫暖，民眾增加外出次數、刺激消費，日本人稱為「猛暑效應」。但是天氣愈熱、民生消費一定愈好嗎？ 日本經濟專家分析一天的消費金額與最高氣溫的關係，得知攝氏35度是分水嶺

每日新聞報導，夏天的酷熱帶動特定商品的銷量，日本政策投資銀行指出，西瓜、冰品以及綠茶以外的飲料，酷熱天氣時銷量特別好。近來在日本攜帶型電扇、涼感毛巾等預防中暑的商品陸續被上市，賣得很好。但是，從消費的角度，天氣也不是愈熱愈好。

第一生命經濟研究所主任分析師星野卓也分析消費支出與最高氣溫的關係後，指低於攝氏35度與高於35度的天氣，民眾消費傾向截然不同。

他指出，氣溫超過35度時，民眾怕中暑，會節制不出門，過熱的夏天可能造成消費欲望冷卻的風險。不僅如此，家中經濟的負擔可能也會隨之增加，因為天熱，開冷氣的時間增加、要付的電費變高。高麗菜、萵苣等易受高溫影響的蔬菜產量減少，從夏天到秋天，蔬菜的價格可能上漲，愛吃青菜的民眾會節制買菜。

日本經濟 氣溫

延伸閱讀

日本千圓新鈔暫別富士山 民眾朝聖實景拍「對比照」嘆：有點寂寞

日本東海道新幹線停擺3小時 復駛後雙向大幅誤點

災害級高溫！日本明「1地區」恐飆破40度 東京58人中暑1人重症

日本自民黨總裁選舉 9月20日投開票成可能方案

相關新聞

NVIDIA靠邊站？台積電被視為AI股首選 12個月目標價1200元

提起人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia），華爾街分析師一片鼓掌叫好聲。但隨著輝達股價迭創高峰，最近愈來愈多分析師對該...

猛暑效應帶動日人消費！專家揭高溫分水嶺 超過「這溫度」恐反效果

天氣晴朗溫暖，民眾增加外出次數、刺激消費，日本人稱為「猛暑效應」。但是天氣愈熱、民生消費一定愈好嗎？ 日本經濟專家分析一...

日本家戶平均收入36年最低 近6成自認生活困難

日本NHK報導，厚生勞動省去年進行的國民生活基礎調查顯示，回答生活困難的家庭比前年增加8個百分點，達59.6%。厚勞省表...

三星Q2營業利益 暴增14倍

三星電子初估上季營業利益年比成長逾14倍至10.4兆韓元（75億美元），是近年來最快增速，反映全球人工智慧（AI）發展帶...

英工黨重返執政 經濟看旺

英國4日舉行的國會大選結果出爐，工黨拿下650席中的412席，為1997年來最重大勝利，睽違14年重返執政，黨魁施凱爾5...

英國新任首相 堅定親商派

英國選出14年來第一位工黨籍首相；現年61歲的施凱爾，將接替蘇納克入主唐寧街10號。施凱爾進入議會不到十年，政治地位迅速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。