全球半導體銷售5月增19.3% 美洲成長最大

美國半導體產業協會（SIA）統計，5月全球半導體產業銷售額達491億美元，年增19.3%，增幅是2022年4月以來最大；美洲成長最大，達43.6%。

SIA指出，今年來全球半導體產業每個月銷售額皆較去年同期成長，5月銷售額491億美元，年增19.3%，月增4.1%，年增幅度為2022年4月以來最大。

美洲5月銷售額年增43.6%，成長最大；中國次之，年增24.2%；亞太及其他地區銷售額年增13.8%；日本和歐洲地區銷售額分別年減5.8%及9.6%。

美洲5月銷售額月增6.5%，同樣是成長最大的地區；中國次之，月增5%；亞太及其他地區銷售額月增3%；日本及歐洲地區銷售額分別較4月增加1.6%及減少1%。

世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，2024年全球半導體銷售額可望達6112億美元，將創新高，年增16%；記憶體銷售額將成長76.8%，是最大動力。