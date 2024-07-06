歐盟2030減碳55% 可為西班牙增加10萬綠色職缺

歐盟設定在2030年前達成比1990年減碳55%的氣候目標，使西班牙成為獲得最多綠色就業機會的國家，預計增加近10萬個綠領工作，但產業和學界須共同努力，以免綠色人力短缺。

西班牙「國家報」（El País）報導，歐盟設定2050年達成「碳中和」目標，就是達成二氧化碳淨零排放，並設定2個階段性目標：2030年減碳55%、2040年減碳90%。歐盟執行委員會為達標所推出的政策方案，將對就業產生重大影響。

根據歐盟研究機構「歐盟基金會」（Eurofound）今年5月發表的「在歐洲生活和工作」年度報告，歐盟將在2030年前增加20萬4000個綠色就業機會，西班牙是受益最大的歐洲國家，預計可增近10萬個綠色職位，將近全歐盟綠經濟勞動力成長的一半。

成長次高的是義大利，預計增加7萬個綠色職位；法國排名第3，預計新增6萬個綠色職位。相對地，也有國家會由於淨零目標而減少工作機會。

報告分析，這3國的就業結構依賴化石燃料領域的比例較低，且國內生產毛額（GDP）中有很大一部分用於與減碳相關的投資，因此將驅動最高的綠色就業需求。

國家報表示，雖然西班牙的綠色就業需求到2030年將成長38%，但若不加速培訓綠色技能專業人才，綠領市場將會供不應求，預計產生逾4萬2000個人力短缺。

國家報指出，西班牙的綠色就業需求來自風力、水力、太陽能等清潔和永續能源的持續成長，對生物燃料的逐步採用，與資源和廢棄物管理的新需求，以及與有機農業和綠色科技相關的機會。

人力資源公司任仕達（Randstad）的能源領域業務總監馬丁（Sandra Martín）對國家報說，西班牙的綠領專業人士將集中在5個領域，包括碳捕集和封存、氫能源、電動車包括電池、能源效率、電網等相關工作。

她說，綠領人才的培訓與養成，有賴教育機構如大學、企業和產業加強合作，企業也必須對沒有綠色技能的員工做教育訓練和技能再培訓，使他們有能力適應新的角色和挑戰。像是傳統電工有其技能，加上適當的再培訓，可轉型為太陽能電池板技術人員。

她特別指出，在種種培養綠領人才的目標中，提高英語能力、缺乏性別多樣性，是西班牙綠領市場面對的兩大挑戰。