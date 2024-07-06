快訊

政壇大地震！鄭文燦被聲押 民進黨說重話：毋枉毋縱

檢察官當庭逮捕聲押！鄭文燦涉犯貪汙收賄「7年以上重罪」

蘿拉A走蔡阿嘎上千萬！律師斷言「會坐牢」 教2方法：避免錢被A走

歐盟2030減碳55% 可為西班牙增加10萬綠色職缺

中央社／ 馬德里5日專電

歐盟設定在2030年前達成比1990年減碳55%的氣候目標，使西班牙成為獲得最多綠色就業機會的國家，預計增加近10萬個綠領工作，但產業和學界須共同努力，以免綠色人力短缺。

西班牙「國家報」（El País）報導，歐盟設定2050年達成「碳中和」目標，就是達成二氧化碳淨零排放，並設定2個階段性目標：2030年減碳55%、2040年減碳90%。歐盟執行委員會為達標所推出的政策方案，將對就業產生重大影響。

根據歐盟研究機構「歐盟基金會」（Eurofound）今年5月發表的「在歐洲生活和工作」年度報告，歐盟將在2030年前增加20萬4000個綠色就業機會，西班牙是受益最大的歐洲國家，預計可增近10萬個綠色職位，將近全歐盟綠經濟勞動力成長的一半。

成長次高的是義大利，預計增加7萬個綠色職位；法國排名第3，預計新增6萬個綠色職位。相對地，也有國家會由於淨零目標而減少工作機會。

報告分析，這3國的就業結構依賴化石燃料領域的比例較低，且國內生產毛額（GDP）中有很大一部分用於與減碳相關的投資，因此將驅動最高的綠色就業需求。

國家報表示，雖然西班牙的綠色就業需求到2030年將成長38%，但若不加速培訓綠色技能專業人才，綠領市場將會供不應求，預計產生逾4萬2000個人力短缺。

國家報指出，西班牙的綠色就業需求來自風力、水力、太陽能等清潔和永續能源的持續成長，對生物燃料的逐步採用，與資源和廢棄物管理的新需求，以及與有機農業和綠色科技相關的機會。

人力資源公司任仕達（Randstad）的能源領域業務總監馬丁（Sandra Martín）對國家報說，西班牙的綠領專業人士將集中在5個領域，包括碳捕集和封存、氫能源、電動車包括電池、能源效率、電網等相關工作。

她說，綠領人才的培訓與養成，有賴教育機構如大學、企業和產業加強合作，企業也必須對沒有綠色技能的員工做教育訓練和技能再培訓，使他們有能力適應新的角色和挑戰。像是傳統電工有其技能，加上適當的再培訓，可轉型為太陽能電池板技術人員。

她特別指出，在種種培養綠領人才的目標中，提高英語能力、缺乏性別多樣性，是西班牙綠領市場面對的兩大挑戰。

歐盟 綠色科技 西班牙

延伸閱讀

歐國盃／西班牙延長賽2：1踢走德國 晉級最後4強

年減碳180公噸！高雄部落拆遷 竟能兼顧美化與環保

執政黨決策出錯？65%英國人後悔「脫歐」 反映大選結果

傳歐盟輪值主席匈牙利總理訪俄 歐盟理事會稱未授權

相關新聞

三星Q2營業利益 暴增14倍

三星電子初估上季營業利益年比成長逾14倍至10.4兆韓元（75億美元），是近年來最快增速，反映全球人工智慧（AI）發展帶...

英工黨重返執政 經濟看旺

英國4日舉行的國會大選結果出爐，工黨拿下650席中的412席，為1997年來最重大勝利，睽違14年重返執政，黨魁施凱爾5...

英國新任首相 堅定親商派

英國選出14年來第一位工黨籍首相；現年61歲的施凱爾，將接替蘇納克入主唐寧街10號。施凱爾進入議會不到十年，政治地位迅速...

比特幣 跌至5個月低點

相對於近來不斷創新高的全球股市，加密貨幣市場正面臨到投資人的持續拋售，最大加密貨幣比特幣5日連跌第四天，並跌到今年2月來...

美就業降溫 Fed降息機率升…美債殖利率應聲走低、美元走軟

美國6月新增就業人數僅稍高於預期，但4、5兩月就業人數大量下修，失業率連續第二個月上升，薪資增幅也收斂，顯示勞動市場逐漸...

美勞動市場持續降溫…美債殖利率下滑 美股周線可望收紅

美國今（5）日公布的數據顯示勞動市場持續降溫，預示聯準會（Fed）提前降息的機率升高。美股三大指數早盤漲跌互見，但整體而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。