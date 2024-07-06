比特幣 跌至5個月低點

相對於近來不斷創新高的全球股市，加密貨幣市場正面臨到投資人的持續拋售，最大加密貨幣比特幣5日連跌第四天，並跌到今年2月來低點，整體加密貨幣市場市值更在一天之內就蒸發了逾1,700億美元。

彭博資訊報導，比特幣5日價格一度大跌8.1%至53,602.01美元，達到今年2月來最低。乙太幣、瑞波幣等較小加密幣的跌幅更是誇張，有些甚至超過10%。

加密幣投資人近來面臨諸多挑戰，包括美國比特幣指數型股票基金（ETF）需求低迷、一些國家政府正處置扣押來的加密幣，以及難以分析的美國政局變化。

但除此之外，投資人目前最關注的是，日本加密幣交易所Mt. Gox的破產管理人表示，將開始逐步將比特幣償還給債權人。投資人不確定這批價值80億美元的比特幣最終將有多少會釋出到市場上。據Arkham情報公司，一個與Mt. Gox有關的比特幣錢包5日轉出了價值27億美元的比特幣。

數位資產平台OSL新加坡子公司交易主管馮漢尼許表示：「現在加密市場基本上缺乏活力。目前大多數傳出的消息，例如Mt. Gox的事，本質上不利比特幣。」