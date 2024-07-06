三星Q2營業利益 暴增14倍

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
三星。 路透通訊社
三星。 路透通訊社

三星電子初估上季營業利益年比成長逾14倍至10.4兆韓元（75億美元），是近年來最快增速，反映全球人工智慧（AI）發展帶動記憶體晶片需求復甦，並推動半導體價格反彈。分析師指出，記憶體晶片需求下半年增強，獲利可望更上層樓。

三星5日公布上季初步財報，在截至6月底的第2季，營業利益比去年同期大增逾14倍，達到10.4兆韓元，遠優於分析師預期；同期銷售額成長23%左右，是2021年疫情期寫下新高以來的最大增幅，攀抵74兆韓元。三星預定7月31日公布完整財報及部門細分數據。

三星電子營業利益
三星電子營業利益

這是繼2022年第3季之後，三星單季營業利益再度超越10兆韓元，甚至超過了去年全年營業利益（6.57兆韓元）。銷售也連續第二季保持在70兆韓元以上。消息激勵該公司股價收盤勁揚2.9%，報87,100韓元，為2021年1月以來最高。三星電子今年來上漲約10%，優於南韓大盤Kospi指數。

三星的初步財報凸顯出，受到資料中心和AI發展的榮景推動，價值1,600億美元的記憶體市場今年正在從疫後的嚴重低迷中反彈。TrendForce數據顯示，與前一季相比，第2季用於科技設備的DRAM晶片價格躍漲約13~18%；NAND Flash晶片則上漲15~20%。

今年下半年，多家記憶體晶片製造商將紛紛提升高頻寬記憶體（HBM）產能，通用DRAM會供不應求，大容量企業級固態硬碟（eSSD）需求大增。分析師預計，三星的營業利益有望繼續成長，第3季營業利益料將較一年前激增393.9%至12兆韓元。

大盤 疫情

延伸閱讀

AI熱潮助漲晶片價 三星電子估Q2營利增逾15倍

受惠AI熱潮 分析師估三星電子Q2營利年增13倍

AI世代的記憶體

宇瞻推出工業級DRAM 模組強固型固定帶 瞄準Edge AI應用需求

相關新聞

日本發行新鈔有原因！萬元日幣是澀澤榮一 他曝民間傳說

日本7月3日正式發行面額分別為1000元、5000元和1萬元的新鈔，為20年來首度改版，鈔券上的肖像改為3位19世紀至2...

美就業降溫 Fed降息機率升…美債殖利率應聲走低、美元走軟

美國6月新增就業人數僅稍高於預期，但4、5兩月就業人數大量下修，失業率連續第二個月上升，薪資增幅也收斂，顯示勞動市場逐漸...

三星Q2營業利益 暴增14倍

三星電子初估上季營業利益年比成長逾14倍至10.4兆韓元（75億美元），是近年來最快增速，反映全球人工智慧（AI）發展帶...

英工黨重返執政 經濟看旺

英國4日舉行的國會大選結果出爐，工黨拿下650席中的412席，為1997年來最重大勝利，睽違14年重返執政，黨魁施凱爾5...

英國新任首相 堅定親商派

英國選出14年來第一位工黨籍首相；現年61歲的施凱爾，將接替蘇納克入主唐寧街10號。施凱爾進入議會不到十年，政治地位迅速...

比特幣 跌至5個月低點

相對於近來不斷創新高的全球股市，加密貨幣市場正面臨到投資人的持續拋售，最大加密貨幣比特幣5日連跌第四天，並跌到今年2月來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。