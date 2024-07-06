三星Q2營業利益 暴增14倍

三星電子初估上季營業利益年比成長逾14倍至10.4兆韓元（75億美元），是近年來最快增速，反映全球人工智慧（AI）發展帶動記憶體晶片需求復甦，並推動半導體價格反彈。分析師指出，記憶體晶片需求下半年增強，獲利可望更上層樓。

三星5日公布上季初步財報，在截至6月底的第2季，營業利益比去年同期大增逾14倍，達到10.4兆韓元，遠優於分析師預期；同期銷售額成長23%左右，是2021年疫情期寫下新高以來的最大增幅，攀抵74兆韓元。三星預定7月31日公布完整財報及部門細分數據。

三星電子營業利益

這是繼2022年第3季之後，三星單季營業利益再度超越10兆韓元，甚至超過了去年全年營業利益（6.57兆韓元）。銷售也連續第二季保持在70兆韓元以上。消息激勵該公司股價收盤勁揚2.9%，報87,100韓元，為2021年1月以來最高。三星電子今年來上漲約10%，優於南韓大盤Kospi指數。

三星的初步財報凸顯出，受到資料中心和AI發展的榮景推動，價值1,600億美元的記憶體市場今年正在從疫後的嚴重低迷中反彈。TrendForce數據顯示，與前一季相比，第2季用於科技設備的DRAM晶片價格躍漲約13~18%；NAND Flash晶片則上漲15~20%。

今年下半年，多家記憶體晶片製造商將紛紛提升高頻寬記憶體（HBM）產能，通用DRAM會供不應求，大容量企業級固態硬碟（eSSD）需求大增。分析師預計，三星的營業利益有望繼續成長，第3季營業利益料將較一年前激增393.9%至12兆韓元。