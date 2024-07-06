英國新任首相 堅定親商派

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

英國選出14年來第一位工黨籍首相；現年61歲的施凱爾，將接替蘇納克入主唐寧街10號。施凱爾進入議會不到十年，政治地位迅速上升， 不過許多人對他仍知之甚少。

施凱爾1962年出生於倫敦，父親是工具匠，母親是護士。

施凱爾是家裡第一個上大學的人，先在利茲大學主修法律，後從牛津大學碩士班畢業後，1987年關始擔任出庭律師。2008年，與妻子維多利亞結婚後一年，他成為英國檢察總長。2014年受勳為爵士，次年當選國會議員。2020年，他接柯賓的棒子出任工黨黨魁，大刀闊斧改革黨務。

施凱爾的政見包括創建一家新的公營能源公司、興建新的住屋，並將鐵路服務重新國有化。2016年公投時支持英國留歐的施凱爾堅稱英國沒理由重新加入歐盟。

但他也將自己定位為堅定的親商派，計劃成立一檔國家財富基金，以吸引傳統上右傾的選民。

工黨 施凱爾 英國

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