英工黨重返執政 經濟看旺

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
工黨黨魁施凱爾5日成為新任英國首相。 （歐新社）
工黨黨魁施凱爾5日成為新任英國首相。 （歐新社）

英國4日舉行的國會大選結果出爐，工黨拿下650席中的412席，為1997年來最重大勝利，睽違14年重返執政，黨魁施凱爾5日前往白金漢宮覲見國王查理三世，並正式獲任命成為新任英國首相。

根據BBC統計，國會650的席次目前開出648席，工黨豪取412席（大增211席），保守黨僅有121席（失去251席）；自由民主黨斬獲71席（增加63席）；蘇格蘭民族黨獲得九席（減少38席），新芬黨拿下七席，其他黨則取得28席。

工黨大獲全勝後，高盛上調英國經濟成長預測，將2025年、2026年的國內生產毛額（GDP）各調高0.1個百分點。英國資產也重獲青睞，英鎊勢將寫下四年來最長連漲紀錄，英國公債全線走高（殖利率下降），富時100指數連續第三天攀升，富時250指數上漲近2%。

原執政黨保守黨遭遇重大挫敗，甚至連前英相特拉斯也敗給工黨候選人傑米。現任英相蘇納克5日上午在妻子陪同下，於首相官邸前發表演說，坦言「我會為敗選負責」，並正式辭去首相一職，也表示將卸下保守黨黨魁。蘇格蘭民族黨也失去不少席次，更難推動蘇格蘭獨立。

在外交上，新政府預計會維持現狀，施凱爾先前已表示，英國將繼續作為北約重要成員，會繼續支持烏克蘭。雖然英國脫歐堪稱失敗，但如今也沒人熱衷於再搞入歐公投，不過施凱爾治下的英國可能會尋求與歐盟建立更密切的關係。

而施凱爾可望將大部分注意力放在內政，嘗試撐起英國經濟，彭博報導，他上任前100天將採取大量實際行動，以刺激GDP的措施為優先。但路透分析，困難之處在於，這位新首相和財政大臣李維茲，沒有足夠資金來推動經濟發展。為了不嚇到選民和市場，他們承諾，在五年的滾動期結束時，公債占GDP的比率必須下降。英國預算責任辦公室估計，這使他們到2028~2029年，額外公共支出僅90億英鎊。工黨也承諾不增加所得稅和營業稅。

新政府的首先要務可能是，填補蘇納克留下的公共支出缺口，英國財政研究所指出，這可能高達一年200億英鎊。

工黨 施凱爾 英國

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