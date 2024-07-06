美就業降溫 Fed降息機率升…美債殖利率應聲走低、美元走軟

美國6月新增就業人數僅稍高於預期，但4、5兩月就業人數大量下修，失業率連續第二個月上升，薪資增幅也收斂，顯示勞動市場逐漸降溫，聯準會（Fed）提前於9月開始降息的機率因而升高。美債殖利率應聲走低，美元走軟，美股早盤在平盤狹幅波動。

美國勞工統計局5日公布，6月非農就業人數增加20.6萬人，高於預估的19萬人增量，但5月就業增加人數從27.2萬人大幅下修到21.8萬人，4月就業人數也進一步下修，4、5兩月共下修達11.1萬人。

民間部門就業增加13.6萬人，低於預估的16萬人增量，且5月增加人數也從22.9萬人下修到19.3萬人；製造業減少8,000人，遠不如預估的增加5,000人，5月人數也從增加8,000人下修到持平。

其他顯示勞動市場降溫的數據還有平均時薪月升0.3%，符合預估，但低於5月時的0.4%升幅；比去年同期上升3.9%，低於5月時4.1%升幅，是三年來最小年增幅。

失業率再升0.1個百分點，為4.1%，是2021年11月以來最高，也超出預估的4%，原因之一是更多勞工重返職場；勞動參與率因而上升0.1百分點，為62.6%，符合預估。就業不足率維持7.4%。

經濟學者指出，就業報告相對偏弱，加上今年來企業求才人數下降，以及申領失業給付人數增加，都顯示勞動市場正逐漸降溫，而且最近通膨也進一步下降。彭博資訊報導，利率交換市場現在預測，Fed在未來數月內降息的機率升高，最早可能9月便開始降息，今年內則將降息2碼，比Fed最新點狀圖預測的次數還多。

美國公債殖利率5日早盤全面下滑，10年期公債殖利率一度跌至4.3%；DXY美元指數走軟，跌破105，是三周來首見。