英國國會選舉工黨大勝 倫敦股市、英鎊漲聲響起

英國國會大選落幕，中間偏左的工黨一如預期取得壓倒性勝利，終結右翼保守黨長達14年的執政。倫敦股市和英鎊匯價今天早盤雙雙應聲走揚。

法新社報導，當選舉結果陸續出爐，工黨大勝蘇納克（Rishi Sunak）領導的保守黨，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）也將成為英國新首相，倫敦股市FTSE100指數應聲攀漲。因為投資人看好英國經濟穩定，且通貨膨脹持續降溫。

然而，施凱爾也面臨一些棘手挑戰，像是公共財政拮据、國家醫療系統緊繃及經濟成長不振。

英鎊兌美元和兌歐元匯價同樣應聲上揚。網路交易平台XTB的研究主任布魯克斯（Kathleen Brook）總結說：「英國股市認可施凱爾。」

她並表示，在等待英國政府正式交接之際，投資人關注焦點很快將轉移至其他地方的政治議題。

德國法蘭克福股市與法國巴黎股市今天早盤也上漲，但歐元區投資人仍忐忑不安，因為相當關鍵的法國國會選舉第2輪投票將在週末登場。

布魯克斯指出，由於7日將舉行投票，在此之前法國金融市場會顯得平靜。