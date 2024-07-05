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美6月就業降溫！Fed提前降息機率升高 美債殖利率跌、美股期指翻紅

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國6月就業報告顯示勞動市場明顯降溫，失業率進一步上升，薪資升幅也溫和下降。路透
美國6月就業報告顯示勞動市場明顯降溫，失業率進一步上升，薪資升幅也溫和下降。路透

美國6月就業報告顯示勞動市場明顯降溫，失業率進一步上升，薪資升幅也溫和下降，預示聯準會（Fed）提前降息的機率升高。美債殖利率5日急降，美股期指翻紅。

主要數據如下：

6月非農就業人數增加20.6萬人，高於預估的19萬人增量，但5月就業增加人數從27.2萬人大幅下修到21.8萬人。另外4月就業人數也進一步下修，4、5兩月共下修達11.1萬人。

6月民間部門就業增加13.6萬人，低於預估的16萬人增量，且5月增加人數也從22.9萬人下修到19.3萬人；製造業減少8,000人，低於預估的5,000人增量，5月人數也從增加8,000人下修到持平。

平均時薪月升0.3%，符合預估，低於5月時的0.4%升幅；比去年同期上升3.9%，符合預估，低於5月時4.1%的年升幅。

平均每人每周工時34.3小時，持平，也符合預估。

失業率再升0.1個百分點，為4.1%，高於預估的4.0%；勞動參與率上升0.1個百分點，為62.6%，符合預估。

失業 美國 聯準會 薪資 降息

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