特斯拉股價應聲飆漲！Q2交車量優於預期 空頭2天慘賠35億美元

特斯拉第2季交車量優於預期，股價應聲飆漲，使押注該公司股票下跌的「空軍」，過去兩天損失慘重。

特斯拉上季交車量為44萬3,956輛，雖較去年同期減少4.8%，但優於市場預估的43萬8,019輛，且下滑速度比前一季的8.5%放緩。

特斯拉2日公布報告後，股價大漲17%，而根據S3 Partners的數據，特斯拉空頭過去兩天按市值計價，估計損失35億美元。

CNBC報導，特斯拉股價今年4月觸底後，至今已躍漲73%，3日收盤報每股246.39美元，只差2美元就可收復今年以來的失土。而特斯拉的空單目前占在外流通股票的3.5%，或9,700萬股，名目價值約224億美元。

特斯拉執行長馬斯克的身價也在過去兩天增加約150億美元。他在X上發文說，「一旦特斯拉全面解決自動駕駛的問題，Optimus機器人也開始量產後，空頭將被殲滅」。

Optimus是特斯拉正在研發的人形機器。馬斯克聲稱，這些機器人有朝一日將把特斯拉市值推上數十兆美元。特斯拉目前市值不到8,000億美元。

然而，特斯拉的企業核心是電動車，該領域依舊存在挑戰。雪上加霜的是，近期Axios媒體公司和哈里斯民調（Harris Poll）顯示，特斯拉品牌聲譽正在下滑，至少部分原因是馬斯克的「怪異行徑」和「政治咆哮」。

報導指出，儘管特斯拉交車量報告顯示市場需求不如原本預期的糟，但該報告對特斯拉的營業表現可提供的見解有限。特斯拉本月將公布財報，將可更明白揭露該公司的財務狀況。根據LSEG，分析師預期這家電動車大廠第2季營收下滑2.9%至242億美元。