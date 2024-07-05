不怕大陸平台競爭 南韓電商酷澎上季交易額照樣創新高

儘管面對中國大陸電商巨擘加劇競爭，以及即將到來的會員費調漲，南韓電商平台酷澎（Coupang）上季交易金額依然創下紀錄新高。

南韓每日經濟新聞英文版網站Pulse報導，據IGA Works數據，酷澎今年第2季的信用卡和金融卡交易金額逾8.59兆韓元（62.2億美元），創下該公司歷史新高，比去年同期創下的7.47兆韓元紀錄又增長了15%。

每月交易金額也呈現穩定上揚，從今年4月的2.83兆韓元成長至6月的2.88兆韓元。雖然這項數據只計算刷卡支付，可能無法完全代表所有支付方式的收入，但交易金額的上升趨勢很顯著。

雖然面臨阿里巴巴的AliExpress和拼多多的Temu等大陸電商平台的激烈價格競爭，酷澎的死忠客群依舊很穩固。酷澎計劃在8月將其「WOW會員」會員費從4,990韓元調高至7,890韓元，但會員人數並未出現顯著下滑。