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紐時：OpenAI去年遭駭竊取機密 卻未公開揭露 引發資安憂慮

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
紐約時報報導，OpenAI內部訊息系統去年遭駭客入侵，竊取對最新AI技術的討論與設計細節，但高層主管決定不公開揭露，也未通報執法機關。美聯社
紐約時報報導，OpenAI內部訊息系統去年遭駭客入侵，竊取對最新AI技術的討論與設計細節，但高層主管決定不公開揭露，也未通報執法機關。美聯社

紐約時報報導，OpenAI內部訊息系統去年遭駭客入侵，竊取對最新人工智慧（AI）技術的討論與設計細節，但高層主管決定不公開揭露，也未通報執法機關，因為沒有客戶或合作夥伴的資訊遭竊，引發外界對於OpenAI多認真對待資安的憂慮。

報導指出，駭客從一個線上論壇竊取OpenAI內部員工對最新技術的討論，也竊得AI技術的設計細節，但未進入OpenAI放置與建立AI的系統。OpenAI主管去年4月在全體會議上向所有員工披露此事，也通報董事會。

不過，OpenAI主管決定不公開揭露這個消息，因為沒有客戶或合作夥伴的資訊遭竊，且認為這位駭客只是私人個人，和外國政府沒有已知連結，這起事件不會威脅美國國家安全，因此也未通報聯邦調查局（FBI）和其他執法機關。

但一些OpenAI員工擔心，中國大陸等外國對手可能竊取目前作為工作和研究工具的AI技術，最終可能威脅國安，這也引發OpenAI多認真對待資安的疑慮，同時暴露出該公司內部對於AI風險的分歧。紐時已控告OpenAI及其合作夥伴微軟，主張AI系統侵害新聞內容的著作權。

紐時指出，在駭客入侵後，OpenAI技術專案經理艾琛布雷納致函董事會，主張該公司防範中國政府與其他外國對手竊取機密的作為不足。

艾琛布雷納說，他今年春季被開除，理由是在公司外洩露其他資訊，他主張這是政治動機使然。他在最近的播客（podcast）節目間接提到駭客事件，也披露之前未被報導過的細節，認為OpenAI的資安措施不夠強，無法在外國人士滲透該公司時，防範關鍵機密遭竊。

OpenAI發言人柏吉歐絲則表示，感謝艾琛布雷納在OpenAI任職時提出的疑慮，但與他的離職無關。

紐時認為，憂慮美國科技公司可能會遭與中國大陸有連結的駭客侵入，仍屬合理。微軟總裁史密斯曾在國會聽證會說明中國大陸駭客如何利用微軟的系統，對聯邦政府網路發動廣泛攻擊。但根據聯邦和加州法律，OpenAI不能以國籍為由禁止人們在該公司工作，政策研究員也認為禁止外國人才參與美國計畫，會大幅阻礙美國的AI進展。

目前AI構成重大國安風險的證據不多，OpenAI、Anthropic等業者過去一年的研究顯示，AI的危險程度並沒有遠超過搜尋引擎，只是研究員和科技業主管已長期擔心AI可能幫助創建新的生化武器，或幫助入侵政府電腦系統。

中國大陸企業正在自行打造效能不亞於主要美國系統的AI系統，從某些面向來看，中國大陸已超越美國，成為最大的AI人才生產國，產出近半數的全球頂尖AI研究員。

OpenAI 美國 駭客

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