快訊

英國準首相施凱爾何許人也？核心價值觀和魅力都被嫌 但扳倒了保守黨

最新！基隆漁船遭扣留 日同意匯6百萬日圓放人

影／中壢客運追撞前方水罐車！6乘客濺血送醫

颶風貝羅肆虐牙買加和開曼群島 轉撲墨國度假勝地

中央社／ 墨西哥坎昆4日綜合外電報導

颶風貝羅（Beryl）襲擊加勒比海開曼群島，席捲牙買加，挾帶強風摧毀建築物、將樹木連根拔起，隨後在今晚撲向墨西哥旅遊勝地圖盧姆（Tulum）。

目前強度為2級颶風的貝羅，過去幾天在幾個加勒比海小型島嶼造成致命災損。

貝羅已穿過開曼群島（Cayman Islands），並預料在今晚或明天早上撲向墨西哥尤加丹半島（YucatanPeninsula）東岸的海灘度假勝地圖盧姆。

美國國家颶風中心（NHC）表示，這場異常猛烈的颶風目前在圖盧姆以東約290公里處。

開曼群島倖免於難後，當地官員今天稍早發布解除警報。

更東邊的加勒比海島嶼就沒那麼幸運了。當局表示，牙買加、格瑞那達（Grenada）、聖文森和格瑞那丁（St. Vincent and the Grenadines）以及委內瑞拉北部至少有11人喪生。

牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）今天接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時表示，牙買加有兩人因風暴喪生。

美國國家颶風中心表示，貝羅目前最大持續風速已降至每小時177公里，預計今晚至明天將為墨西哥尤加丹半島帶來100至150毫米的降雨量，在部分地區則達254毫米。

美國國家颶風中心說，預計風暴將在週末稍晚向墨西哥東北部和美國德州南部移動。

墨西哥 美國 颶風

延伸閱讀

沙國調降8月外銷亞洲官訂油價 以降價保市

颶風貝羅襲擊牙買加 撲向開曼群島和墨西哥

颶風侵襲我加勒比海友邦 外交部宣布捐款30萬美元

國際油價攀高 三因素助攻

相關新聞

日本發行新鈔有原因！萬元日幣是澀澤榮一 他曝民間傳說

日本7月3日正式發行面額分別為1000元、5000元和1萬元的新鈔，為20年來首度改版，鈔券上的肖像改為3位19世紀至2...

紐時：OpenAI去年遭駭竊取機密 卻未公開揭露 引發資安憂慮

紐約時報報導，OpenAI內部訊息系統去年遭駭客入侵，竊取對最新人工智慧（AI）技術的討論與設計細節，但高層主管決定不公...

颶風貝羅肆虐牙買加和開曼群島 轉撲墨國度假勝地

颶風貝羅（Beryl）襲擊加勒比海開曼群島，席捲牙買加，挾帶強風摧毀建築物、將樹木連根拔起，隨後在今晚撲向墨西哥旅遊勝地...

沙國調降8月外銷亞洲官訂油價 以降價保市

沙烏地阿拉伯已調降8月外銷亞洲的官訂售油價格（OSP），顯示這個全球最大原油出口國認為亞洲需求持續疲弱，須降價保住目前市...

台日韓引領全球股市與亞股同創新高 比特幣利空纏身 跌至2月來低點

在台日韓股市領漲下，全球股市5日盤中漲上歷史新高，亞股也締造歷史新猷，但比特幣表現落後，跌至2月來低點，且下半年依然看空...

歐盟今起對陸製電動車加徵關稅 最高稅率37.6%

歐盟今（5）日開始對來自中國大陸製造電動車課徵最高37.6%的關稅，為期限四個月的臨時關稅措施，也是歐盟迄今為止最大的貿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。