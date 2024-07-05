台日韓引領全球股市與亞股同創新高 比特幣利空纏身 跌至2月來低點

在台日韓股市領漲下，全球股市5日盤中漲上歷史新高，亞股也締造歷史新猷，但比特幣表現落後，跌至2月來低點，且下半年依然看空。

由於美國一連串經濟數據疲軟，使投資人預估聯準會（Fed）9月將降息且市場情緒樂觀，MSCI AC世界指數5日盤中走揚0.7%，創新高。

日本以外的MSCI亞太指數一度漲0.2%，日經225指數漲破41,000點，東證指數也繼續上揚，雙雙突破1989年的盤中新高價，台股也續創盤中新高，南韓Kospi指數則在三星電子上季初估財報亮眼的激勵下，站上兩年高點，新加坡股市也漲上兩年新高。

瑞穗駐新加坡首席經濟學家維拉坦（Vishnu Varathan）表示，「全球流動性依然充沛，標普（500指數）最近創下許多令人難以置信的紀錄…在某些時候，其他地方（股市）的估值將足以令人信服」，人工智慧（AI）需求推升台韓晶片製造商股價，利率政策使新加坡大型銀行獲利創紀錄，日圓疲軟也為日股帶來動能。

匯市部分，英鎊兌美元5日盤中持穩，報1.2767美元，出口民調顯示，英國工黨在國會大選大獲全勝，睽違14年再度掌權；歐元兌美元升至1.0817美元，反映民調顯示法國極右派的國民聯盟（RN）無法7日的國會選舉第二輪透票贏得絕對多數席次；澳幣則升抵0.6738美元，觸及六個月高點，因通膨頑固，澳洲接下來可能升息。

LPL金融公司首席全球策略師克羅斯比（Quincy Krosby）表示，基於美國供給管理協會（ISM）的製造業與服務業指數等數據顯示經濟降溫，今晚公布的美國5月就業報告可能是Fed尋求降息訊號的關鍵數據。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期美國9月降息的機率已升至72.%，並反映今年降息幅度為47個基點（2碼左右）。

比特幣5日盤中則重挫7.6%至68,791.77美元，為2月來最低，乙太幣也跌7.3%至2,914.72美元，瑞波幣（XRP）更一度崩跌13.8%，報0.3830美元，利空包括美國比特幣現貨指數型基金（ETF）警告需求前景、破產的加密貨幣交易所Mt. Gox管理人正分階段返還大批比特幣給債權人，以及美國政局難料。

彭博資訊策略師認為，若歷史可為殷鑑，比特幣4日跌破183天的每日移動均值後，年底前可能維持疲軟價位。