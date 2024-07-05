歐盟今起對陸製電動車加徵關稅 最高稅率37.6%

歐盟今（5）日開始對來自中國大陸製造電動車課徵最高37.6%的關稅，為期限四個月的臨時關稅措施，也是歐盟迄今為止最大的貿易案件，雙方預料在這段期間密集談判。

歐盟執委會實施的這項臨時關稅稅率介於在17.4%到37.6%之間（不追溯既往），以防範歐盟執委會主席馮德萊恩所稱、政府補貼製造的廉價電動汽車泛濫所帶來的威脅。

歐盟4日表示，比亞迪的電動車面臨17.4%關稅，吉利19.9%，上汽集團37.6%。這些都是在歐盟對汽車進口徵收10%的標準關稅之上，加徵後的合計關稅稅率。

被歐盟視為配合反補貼調查的公司，包括特斯拉和寶馬（BMW），將被徵收20.8%的關稅；未配合調查的公司，將被徵收37.6%的關稅。

多家車廠都表示，車輛被加徵關稅後，將調高售價以反映成本增加。中國大陸的名爵（MG）和蔚來4日表示，在今年稍晚可能提高在歐洲的汽車售價。特斯拉上月也說過，預計提高Model 3售價。

北京當局在上個月歐盟初公布加徵的稅率時，就表示將採取「一切必要措施」維護權益，可能做法包括，對歐盟出口到中國大陸的白蘭地或豬肉等產品徵收報復性關稅。

歐盟貿易執委東布洛夫斯基在接受彭博資訊訪問時表示，中國大陸沒有理由進行報復，「我們的目標是確保公平競爭和公平的競爭環境」。

歐盟仍在進行反補貼調查，預估還會持續近四個月。歐盟執委會可能會在調查結束後，提出「確認關稅」建議，這類關稅通常適用五年，歐盟成員國將對建議案進行投票表決。

東布洛夫斯基說，「與中國的談判仍在進行中，若雙方能達成互惠互利的解決方案，我們也能找到最終不徵收關稅的辦法」，「解決方案顯然需要解決我們目前面臨的市場扭曲問題...而且需要符合市場要求」。

中國大陸商務部新聞發言人何亞東4日表示，歐盟針對中國大陸電動車的反補貼調查，中國已多次表示強烈反對；截至目前，中歐在技術層面已舉行多次磋商，希望歐盟基於事實和規則，盡快達成雙方均可接受的解決方案。

歐洲最大汽車製造商福斯（Volkswagen）4日批評加徵關稅政策，「該決策的負面影響蓋過了對歐洲的任何益處，尤其是德國汽車工業」。

汽車業高階主管已對關稅提出警告，擔心可能會衝擊在中國大陸的競爭力；這些車廠在中國大陸已窮於應對當地的競爭挑戰加劇。

歐盟執委會估計，中國大陸品牌車輛在歐盟市場的占比已從2019年的不到1%上升至8%，到2025年時，可能達15%。歐盟執委會說，中國大陸品牌汽車的價格通常比歐盟生產的車低了20%。