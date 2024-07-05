AI熱潮助漲晶片價 三星電子估Q2營利增逾15倍
三星電子（Samsung Electronics）今天預測，由於人工智慧（AI）熱潮推動半導體價格回升，有助獲利從去年低基期翻揚，估計第2季營利成長15倍以上。
這家全球最大的記憶體晶片、智慧型手機和電視製造商估計，第2季（截至6月30日）營利從去年同期的6700億韓元增至10.4兆韓元（75.4 億美元）。
這項財測超過倫敦證券交易所集團（LSEG）研究機構SmartEstimate預估的8.8兆韓元。這季營利將是三星電子自2022年第3季以來最佳表現。
三星電子表示，第2季營收可能較去年同期成長23%，達到74兆韓元。
分析師表示，市場對高階DRAM晶片的爆炸性需求，幫助推升晶片價格。這些高階晶片包括用於人工智慧晶片組的高頻寬記憶體（HBM）晶片，以及用於資料中心伺服器和運算人工智慧服務裝置的晶片等。
這項消息公布後，三星電子股價開盤上漲1.2%，相較大盤漲幅0.4%。
三星電子將於7月31日發布第2季財報詳細內容。
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