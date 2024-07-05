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日經225指數衝破41,000點 再創新高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
東京日經225指數5日盤中漲破41,000點整數關卡，再創歷史新高。路透社
東京日經225指數5日盤中漲破41,000點整數關卡，再創歷史新高。路透社

市場持續預期日本銀行（央行）7月將緊縮貨幣政策，加上美國前總統川普勝選前景帶動資金重返日本股市，東京日經225指數5日盤中漲破41,000點整數關卡，再創歷史新高。

日經225指數一度漲0.5%至41,100.13點，再度締造盤中價的歷史新高，東證指數也再創新高。日銀本月將縮減購債、且可能升息，已帶動銀行類股勁揚，且川普有望在11月美國總統大選勝選，促使投資人預先布局，也嘉惠日股。

在川普2016年贏得總統大選後，以美元計價的東證指數在之後一年上漲近30%，漲幅超越標普500指數與MSCI已開發市場指數同期的約20%。

策略師認為，日圓疲軟向來有助日股，投資人預期川普政策將帶動美國利率更高，致使日圓貶值，而且川普對中國大陸的立場也可能更強硬，基金經理人正尋找取代中國大陸股票的替代標的，包括日股。

策略師也看好日本企業加薪，將嘉惠聚焦內需的零售與食品類股，在下半年上演補漲行情，風險在於日圓持續疲軟可能導致通膨居高不下，從而削減消費類股的上漲潛力。

日本5月實質家庭支出比去年同期下滑1.8%，遠不如經濟學家預估的成長0.1%，顯示消費支出疲弱，為經濟前景蒙上陰影。

川普 指數 日本

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