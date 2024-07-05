新加坡拚建築零耗能 綠建築會呼吸

新加坡淨零碳排2

清晨陽光穿透樹葉縫隙灑落在新加坡榜鵝新市鎮濱水步道，晨跑者伴隨潺潺水聲與蟲鳴化身其中，披著綠色外衣的都市叢林水泥建築也在呼吸，拼貼City in Nature的大自然臉譜。

這裡是新加坡，馬來半島最南端的小紅點，擁有城市花園美譽，50多年來的蛻變，不僅成為花園裡的城市，讓國際社會刮目相看，如今更邁向與大自然融為一體並共同呼吸的城市，其中關鍵是讓新加坡人引以為傲的綠色建築。

2022年10月，時任副總理兼財政部長黃循財宣布長期低碳排放發展戰略，新加坡新減排目標最晚要在2050年達到淨零碳排，政府扮演領頭羊示範角色，帶動減排行動，盼提前於2045年達標。

新加坡推動綠建築固然與淨零碳排的世界趨勢有關，更重要的原因是基於永續發展，但這個地小人稠的城市國家，天然資源缺乏，能源仰賴進口，要達到淨零碳排目標，企業與個人都要減少能源消耗與碳排放。

對於新加坡推動的綠色建築，在新加坡理工大學（SIT）任教的副教授錢思程（Chien Szu-Cheng）說，早期外界對新加坡印象是城市裡的花園（Gardensin City），再轉型為花園裡的城市（City in theGarden），如今隨著全球氣候變遷，新加坡努力打造為與大自然為伍的City in Nature（「自然城市」）。

環境保護與綠化植栽成為新加坡落實綠色建築的基本功，居住於組屋（HDB）的80%人口生活中彷彿與大自然為伍，其中榜鵝水濱台組屋（WaterwayTerraces）無疑是綠色組屋典範之一，獲2017年新加坡優良設計標誌（Singapore Good Design Mark）的特別優異獎殊榮。

● 政府組屋綠色元素節能設計

在一樓食閣（美食餐廳）享用早餐的陳先生（Vincent Tan）很滿意大量採集綠色元素的榜鵝水濱台組屋。他表示，新加坡位於熱帶地區，完善的通風與遮陽設計是最重要的設計元素，面向濱水的榜鵝組屋更是符合這種節能設計，大幅降低冷氣使用率。

對於首批濱水而建的生態組屋，陳先生說，設計概念源自梯田靈感，融入綠色元素，綠色空中花園、雨水花園與綠色屋頂均與組屋居民日常生活為伍；值得一提的是，六邊形的建築支臂模式不僅讓住戶有良好景觀，呈現120度的走廊有效達到降溫與創造通風效果，利用建築常用的朱麗葉（Juliet）式陽台設計避免陽光直射，兼具自然採光。

即便是午後陽光，仍有不少人沿著榜鵝水濱台組屋旁步道慢跑、騎自行車，享受「自然城市」。

擁有全球最長兩個空中花園的達士嶺摩天組屋（The Pinnacle @ Duxton）是新加坡重要地標，曾獲頒美國芝加哥「高層建築與城市住宅理事會」與新加坡最高榮譽總統設計獎榮譽。

長期居住於達士嶺摩天組屋的菲律賓住戶南西（Nancy）認為，大量綠色植物栽種讓這座位於都市中心的組屋綠意盎然，特別是第26層和第50層各長達500公尺的花園廊道堪稱最大綠化空間，垂直高聳的綠化帶住宅沒有為環境施加任何壓力，大量通風系統讓豔陽高照的空中花園熱力全消。

從事建築行業數十年的林先生（Albert Lim）從節能觀點為例，說明空中花園模式有效降低熱能傳遞，甚至有小鳥以空中花園為休息地。達士嶺摩天組屋運用的再生能源與環保建材，對減少碳排放都有助益。

● 綠色建築標章 邁向零耗能建築

新加坡建設局（BCA）2005年推出綠色建築標章（Green Mark），期望讓當地建築永續發展，提高環境意識，這項標章分為4個等級，依序為合格（Certified）、黃金級（Gold）、黃金級Plus（GoldPlus）與最高的白金級（Platinum）。

綠色建築標章主要評估建物對環境影響和性能，降低能源、水和材料資源的使用量，減少對環境潛在影響，諸如回應氣候設計、建築能源性能、資源管理、智慧和健康建築、促進綠色努力都是關鍵標準。

新加坡並非原地踏步，建設局於2021年再修訂並提高綠色建築標章要求，讓新建物與既有建築有更高能源運用效率，符合永續發展目標。2030年的綠色發展藍圖（Singapore Green Plan 2030）目標中，至少要有80%建築是低碳的環保建築。

綠色的覆蓋率讓原本被視為都市叢林的水泥大樓與大自然共生。新加坡目前約有55%建物的建築面積進行綠化，有近20%的新開發建案為超低耗能建築。

新加坡為提高既有建物能源效率，建設局也對現有建築推出總值美金6300萬元（約新台幣20億4120萬元）的「綠色建築獎勵計畫2.0」（GMIS-EB 2.0），作為協助業主進行綠色轉型的部分成本。

屬於零耗能建築的商辦大樓吉寶灣大廈（KeppelBay Tower）在2020年10月獲得第一個象徵白金級的零耗能（Green Mark Platinum，Zero Energy）認證商辦大樓，具有高效能冷氣分配系統、創新的冷卻水管理系统、集成感應器技術以優化新鮮空氣、智慧LED照明解決方案和智慧建築控制系统。

2022年10月，吉寶基礎設施（Keppel InfrastructureHoldings）旗下、位於樟宜商業園區內的KeppelInfrastructure @ Changi大廈，經過翻修工程後，升級為標準更嚴格的綠色建築大廈。

建設局表示，這座興建於2013年，面積達1.06公頃的大樓，從2021年起進行改頭換面工程，使用高效率冷氣與機械通風系統、安裝智慧感應器、LED燈、電動車充電樁基礎設施與大面積垂直綠化。

值得一提的是，翻修後的建物設有節水裝置，大幅減少水浪費，還可以收集雨水灌溉，內部採用的各項防水等系統都使用永續綠能建材。

讓人驚豔的是，屋頂與建物本身牆面安裝超過4000平方公尺的太陽能板，每年產生約60萬kWh的再生能源。這意味相當於每年至少減少排放二氧化碳245噸，相當於新種逾7000棵樹的效果。

建設局指出，屬於綠色建築白金級的正耗能建築，至少有115%的能源消耗來自於現場的再生能源；這棟大樓本身的再生能源比消耗多出至少15%。

國家公園管理局也協助垂直綠化工程，栽種超過910平方公尺的綠色植物，大幅降低熱島效應。

吉寶基礎設施執行長林裕玲（Cindy lim）說，重新改建後的大樓符合綠色建築標章的最高標準，是第一個被授予白金等級正耗能認證的新加坡建築。

星展銀行於2022年7月18日也推出零耗能建築，讓這座位於武吉知馬路並有30年歷史的星展銀行紐頓綠色大樓注入零耗能新動力，安裝太陽能板屋頂與低耗能電器等，獲頒白金級綠能建築。

改造前的大樓每年耗能為84萬5000kWh，這個數據相當於每年約200間4房式政府組屋的能源消耗。翻修後的大樓使用智慧照明和冷氣系統大幅節能，年耗能源少逾58萬kWh，至於其他再生能源來自安裝於屋頂的1000平方公尺太陽能板，每年可以產生25萬kWh電量。除強化通風空間，覆蓋於逾50%外牆的綠色植物幫助建築物吸收熱量降溫，更成為鳥蝶棲息地。

國家發展部長李智陞（Desmond Lee）說，星展銀行這棟零耗能建築，減少約20%以上碳排放，綠化建築對進一步減少建築環境碳排放至關重要。

● 落實2030年80-80-80目標

新加坡於2021年宣布綠色發展藍圖提出80-80-80目標，要在2030年落實達到80%建築綠化目標，80%新開發項目提升為超低耗能建築，綠色建築的能源效率要提高到80%。

美芝路的邵氏大廈（Shaw Tower）正進行重建工程，預計2025年完工，這項重新翻修項目獲頒超低耗能的白金級綠色標章，透過利用混合空調系統、智慧照明與電力管理策略，提高能源運用效率，減少大厦碳足跡，同時利用智慧系統調整並監測大廈內辦公空間的空氣品質與照明，優化工作場域的舒適度，能源效率可以提高60%。

昔日曾赴邵氏大廈洽公的黃姓業務員（Steven Ng）說，邵氏大廈一旦翻新，將猶如注入新活水，隨著辦公環境改善，提高工作效率，最關鍵的原因是大幅節能，屋頂的太陽能板所產生的再生能源為整棟大廈創造綠能空間。

他說，大廈內辦公空間藉由智慧系統調控，不僅能監測空氣品質與照明系統，連辦公環境的空氣品質也能監控。

有數十年營造經驗的建築業者蘇俊旭表示，新加坡致力打造具有領先指標的綠色建築目標，打造宜居城市，因應氣候變遷，降低碳足跡。尤其在80%建築綠化目標方面，新加坡業者都要嚴格執行永續環境發展法規，落實綠色標章規定，藉由能源數據資料配合打造綠色建築。

新加坡目前有22座零耗能建築，其中8座坐落在南洋理工大學，數量在本地學府中最多，南大堪稱為本地最綠校園。

南洋理工大學學者羅啟鋒（Kelvin K. F. Law）說，當全球暖化或氣候改變，地小人稠、沒有天然資源的新加坡就是最大的受害者，新加坡政府目前要做的事情就是確保讓下一代能夠繼續生存，因此，新加坡會有很多綠建築、樹木植栽、蓄水池或太陽能板。

羅啟鋒認為，新加坡很多建築的冷氣系統都安裝感應器，當人在室內才開啟冷氣；室外綠化空間無所不在，諸如大樓中庭或頂樓都有大量綠化設施，藉以降低室內溫度。

綠建築是符合節能減碳的世界趨勢，欠缺天然優勢的新加坡只能超前部署達到永續發展目標。今日的新加坡已悄然換上綠建築新裝，以綠色建築為主軸，在永續發展的道路上打造就業機會與經濟成長的新引擎。