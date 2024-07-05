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加拿大5年內將投資1.2億加元 助推半導體製造與新技術商業化

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加拿大總理杜魯多（中）與工業部長尚帕涅（右2）6月參加活動向民眾致意。美聯社
加拿大總理杜魯多（中）與工業部長尚帕涅（右2）6月參加活動向民眾致意。美聯社

加拿大將在五年內投資1.2億加元（約台幣29.1億元）建設國家晶片網絡，以因應各界呼籲政府採取更多措施來支持其落後的半導體產業。

工業部長尚帕涅（François-Philippe Champagne）周四宣布由聯邦戰略創新基金支應這筆投資，補助CMC Microsystems為期五年、規模2.2億加元的「網際網路端點整合元件製造培育計畫」，以協助加拿大新創公司將新技術商業化。CMC Microsystems是一個非營利組織，致力於加速先進技術的研究創新。

上述計畫將補貼原型生產，為參與者提供更便宜的工具、軟體和培訓，還會為半導體、超導體、智慧感應器和光學領域的硬體開發提供最高1,000萬加元的融資。

在新資金支出計畫之前，IBM與加拿大和魁北克省政府4月先宣布了聯合投資1.87億加元，擴建IBM加拿大公司設於蒙特婁以東50英里、布羅蒙市（Bromont）的晶片封裝廠。

雖然有些人認為加拿大晶片業將迎來復興，但也有人說加國總理杜魯多的作為不足以追上全球競爭步伐，尤其是美國2022年推出的晶片法案。該法案承諾直接撥款390億美元，還提供750億美元的貸款和擔保，用來激勵美國的半導體生產。杜魯多政府反而承諾數十億美元，與美國《降低通膨法案》激勵措施不相上下，要吸引全球汽車製造商赴加生產電動車電池。

加拿大半導體委員會主任Paul Slaby最近抱怨，當局缺乏針對晶片業的工業戰略。他6月在蒙特婁舉辦的美洲國際經濟論壇上說，杜魯多政府最近才開始為半導體業建立一個專門團隊。他建議加國像荷蘭面對其微影設備生產商艾司摩爾（ASML）一樣，透過控制供應鏈裡的利基環節，來尋求在國際貿易中站穩腳跟。

加拿大 半導體 美國

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