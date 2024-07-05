美元走弱 日圓回升 英鎊漲勢減緩

日圓、英鎊和歐元兌美元周四（4日）均上漲，在周三時因為美國經濟數據不佳拖累美元下跌。國際匯市關注英國與法國的舉選，英國大選出口民調顯示施凱爾領導的工黨將會勝出，法國大選第二輪投票也即將開始。

陷於困境的日圓周三沒有獲得支撐，但周四終於日圓兌美元終於上漲。根據彭博資訊報價，日圓兌美元周四上漲0.25%，報161.28日圓兌1美元。然而，基本面對日圓仍然不利，日圓兌美元匯價仍然停留在周三所觸及的161.96日圓的低點附近，那是1986年12月以來的最低價。

美國金融市場4日因美國國慶日休市，交易員們正在為日本政府可能採取干預措施做準備，因為日本當局之前兩輪日圓購買行動均發生在全球交易日流動性不足或假日交易清淡的時候。

彭博報價顯示，英鎊周四兌美元小漲0.14%至1英鎊兌1.2760美元。周三英國選情相對未明朗之前，英鎊漲幅則是達0.45%並觸及三周以來高點。歐元兌美元周四上漲0.24%，報1歐元兌1.0812美元；周三時的0.38%漲幅也是比較大，同是觸及三周最高。

瑞穗銀行資深經濟學家Colin Asher說，英鎊對出口民調結果沒有太大反應，是在市場意料之中。工黨表現沒有預期那樣大好，但仍將取得絕大多數席位。先前工黨在民調中的支持率一直就高於保守黨，勝選並不令人意外。

英鎊兌美元今年至今的漲勢，已成為表現最好的G10貨幣。自現任保守黨首相蘇納克5月宣布改選以來，英鎊一直在走高，兌美元漲幅達1.2%。路透指出，以按貿易加權計算，英鎊現在又回到了2016年英國脫歐投票時的水準，這反映出交易員和投資人相信，在保守黨執政期間因政治和經濟動盪而產生的匯率波動期，可能即將結束。

法國政局方面，大選將於周日舉行第二輪投票。市場緊張情緒已稍有緩解，備受關注的德國和法國10年期公債殖利率利差縮窄至70個基點以下，上周第一輪投票前這個利差曾超過80個基點。荷蘭國際集團（ING）外匯策略師Francesco Pesole說，雖然極右政黨大勝的前景受到抑制，限制了法國未來的政府採取激進支出舉措的可能性，但是該行利率團隊繼續預期法國利差結構性的擴大，將在整個夏季對歐元造成壓力。

美元周四的下跌，主要是新公布的美國經濟數據不如預期，包括疲軟的服務業報告、上周初領失業金人數上升等，顯示美國經濟放緩。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示：「這些數據正在實現人們的預期，也就是，美國勞動力市場可能正在轉弱，美國聯準會因而將能夠在今年策稍晚降息。」

市場目前認為聯準會將在2024年降息近50個基點（2碼），最有可能在9月開始降息25個基點，並在年底前第二次降息，這種押注也導致美國公債殖利率下降。

金融市場現在關心美國今（5）日將公布的美國最重要勞動力市場每月數據：非農就業報告。分析師預期，6月的就業職位增加19萬個，少於5月的27.2萬個增加數。