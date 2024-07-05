快訊

千金台積電買不下手…26檔含積量ETF！ 00905免1.5萬輕鬆參與市場

比行政大逃亡更悲哀是失去價值 她們辭教職盼找回自我

名醫母親白天絕不上床睡覺，只為訓練「一件事」！

儘管美設出口限制 Nvidia今年賣陸AI晶片 營收120億美元勝去年

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
儘管美國設有出口管制，Nvidia今年在中國大陸賣出的AI晶片將達120億美元。歐新社
儘管美國設有出口管制，Nvidia今年在中國大陸賣出的AI晶片將達120億美元。歐新社

儘管美國設有出口管制，抑制了輝達（Nvidia）在中國大陸的業務，但這家繪圖晶片大廠今年在大陸賣出的AI晶片，價值仍將高達120億美元。

金融時報引述分析師預測報導，Nvidia未來幾個月將交貨超過100萬塊新的H20晶片。根據半導體產業研究機構SemiAnalysis的估計，這個數字幾乎是華為打對台產品Ascend 910B預計銷量的兩倍。

每塊H20晶片的成本在12,000到13,000美元間，這表明Nvidia的銷售額可能突破120億美元，超過上年度（截至2024年1月底止）中國大陸業務創造的103億美元營收。

拜登領導的政府在2022年10月限制Nvidia出售最先進晶片給中國大陸，去年底還進一步收緊控制。在Nvidia為遵守美國出口禁令打造的降規版晶片中，H20最為強大。 

SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel表示，雖然H20的「書面」效能看起低於華為的Ascend 910B，但在實務上，因為記憶體效能卓越，Nvidia還「領先一些」。他估計華為在同時期將銷售55萬塊910B。

半導體 美國

延伸閱讀

內唐亞胡與拜登通話！以色列同意再派團談判 關鍵僵局現突破

普亭稱看過拜川辯論片段 仍偏好拜登當美國總統

拜登將秘密退選？川普私下嘲他「又老又爛」 笑賀錦麗：遜到爆

華郵：拜登弱？ 川普希望別退選 同步沙盤推演其他人選

相關新聞

日本發行新鈔有原因！萬元日幣是澀澤榮一 他曝民間傳說

日本7月3日正式發行面額分別為1000元、5000元和1萬元的新鈔，為20年來首度改版，鈔券上的肖像改為3位19世紀至2...

加拿大5年內將投資1.2億加元 助推半導體製造與新技術商業化

加拿大將在五年內投資1.2億加元（約台幣29.1億元）建設國家晶片網絡，以因應各界呼籲政府採取更多措施來支持其落後的半導...

美元走弱 日圓回升 英鎊漲勢減緩

日圓、英鎊和歐元兌美元周四（4日）均上漲，在周三時因為美國經濟數據不佳拖累美元下跌。國際匯市關注英國與法國的舉選，英國大...

英國變天 英鎊和富時100會否轉勢？

7 月 4 日為英國大選日，任何一個政黨贏得國會 650 席中的最少 326 席就可以單獨執政。不過對於大部分英國人來說...

美甜品業者加拿大設廠 降低成本負擔

去年秋季，巧克力巨頭好時（Hershey）買回一座十多年前關閉、位於加拿大首都渥太華外圍的工廠。巴洛美巧克力公司（Blommer Chocolate）上月底關閉芝加哥工廠後，也前往安大略省拓展。Oreo製造商億滋國際（Mondelez）也表示，過去幾年已投入2.5億美元於位在該省的製造設施...

儘管美設出口限制 Nvidia今年賣陸AI晶片 營收120億美元勝去年

儘管美國設有出口管制，抑制了輝達（Nvidia）在中國大陸的業務，但這家繪圖晶片大廠今年在大陸賣出的AI晶片，價值仍將高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。