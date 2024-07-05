儘管美設出口限制 Nvidia今年賣陸AI晶片 營收120億美元勝去年
儘管美國設有出口管制，抑制了輝達（Nvidia）在中國大陸的業務，但這家繪圖晶片大廠今年在大陸賣出的AI晶片，價值仍將高達120億美元。
金融時報引述分析師預測報導，Nvidia未來幾個月將交貨超過100萬塊新的H20晶片。根據半導體產業研究機構SemiAnalysis的估計，這個數字幾乎是華為打對台產品Ascend 910B預計銷量的兩倍。
每塊H20晶片的成本在12,000到13,000美元間，這表明Nvidia的銷售額可能突破120億美元，超過上年度（截至2024年1月底止）中國大陸業務創造的103億美元營收。
拜登領導的政府在2022年10月限制Nvidia出售最先進晶片給中國大陸，去年底還進一步收緊控制。在Nvidia為遵守美國出口禁令打造的降規版晶片中，H20最為強大。
SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel表示，雖然H20的「書面」效能看起低於華為的Ascend 910B，但在實務上，因為記憶體效能卓越，Nvidia還「領先一些」。他估計華為在同時期將銷售55萬塊910B。
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