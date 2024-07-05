斯洛伐克媒體：與台灣半導體合作發展汽車業

斯洛伐克媒體今天刊載台斯關鍵產業合作計畫負責人之一多諾瓦爾的專訪。多諾瓦爾（Martin Donoval）說，台灣讓斯洛伐克在歐洲半導體產業扮演重要角色，也幫助斯國的汽車產業。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，斯洛伐克主要財經媒體「經濟日報」（Hospodarske Noviny，簡稱HN）7月4日刊載斯洛伐克科技大學電機工程與資訊科技學院教授多諾瓦爾的專訪。

多諾瓦爾表示，半導體在全球產業的重要性日益增加，在台灣幫助下，斯洛伐克得以在歐洲半導體產業變革中扮演重要角色。這不只是因為歐洲需要晶片與相關技術，晶片技術更與斯洛伐克的經濟命脈——汽車產業息息相關。

多諾瓦爾說，當全球半導體大廠台積電、美國英特爾都在歐洲投資，能儘快趕上並爭取加入供應鏈，對斯洛伐克來說刻不容緩。

兩週前，台灣工業技術研究院、斯洛伐克國家科學院（SAS）與斯洛伐克科技大學（STUBA）共同為「台斯關鍵產業合作計畫」召開首期成果說明會。參加說明會的產官學界人士都表示對計畫的支持，認為斯洛伐克將在未來數十年受益。

「台斯關鍵產業合作計畫」涵蓋設備、無塵室及人才培訓等，創建的半導體封裝與測試技術的產線，將厚植斯洛伐克半導體生態系統，契合斯洛伐克半導體國家戰略計畫。計畫後續帶動的技術與商業環境優化，將對斯洛伐克未來10年中小企業的發展，帶來源源不絕的動力。

多諾瓦爾說，台斯目前共同研發電動車用的逆變器技術，也呼應最近通過的歐洲晶片法案，這項法案支持歐盟成員國建立半導體生態系統。

他強調，台斯合作計畫如同拼圖，將所有板塊拼在一起；斯洛伐克強大的汽車產業剛好補上，讓拼圖更加完整，因此與台灣合作是非常正確的方向。

多諾瓦爾除了感謝台灣政府在歐洲創建生態系提供的協助，也邀請台灣廠商加入供應鏈的合作，擴大彼此商機。

駐斯洛伐克代表李南陽說，台斯合作案正好趕上台積電在德國德勒斯登設廠，後續的產業正面效應與台商加入，將創造台斯雙贏。