布蘭特原油小漲 維持在87美元之上 創4月來新高

布蘭特原油價格周四（4日）創下4月以來的最高價，繼續維持在每桶87美元以上，因為周三的數據顯示，美國原油庫存下降。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨周四小漲0.09美元，或0.1%，報每桶87.43美元。美國西德州原油期貨，周四因美國美國獨立紀念日假期沒有報價，今（5）日亞洲早盤也是小漲0.1%左右，更加接近84美元價位。

兩大原油價格指標周三（3日）就開始反彈，當天布蘭特原油期貨上漲1.28%，收於87.34美元，創下自4月30日以來的最高收盤價。美國西德州原油期貨亦漲1.29%，收於11周高點83.88美元。

路透指出，這些漲幅均在傳出美國原油庫存降幅大於預期之後出現。美國能源資訊局（EIA）的最新美國報告顯示，美國原油庫存驟降1,220萬桶，而接受路透訪調的分析師預期為減少68萬桶。

RBN Energy分析師Martin King說，油市交易商同時也在追蹤加薩戰爭以及法國與英國的大選，「交易很平靜，人們在關注實體市場和地緣政治局勢」。

PVM分析師Tamas Varga表示，油價先前一度下跌多達0.83美元，但鑒於美元走軟，以及EIA數據公布後美國燃料需求前景看好，預期油價跌勢不會持續。

不過，德國5月工業訂單意外下降，使歐洲這個最大經濟體復甦依然渺茫的跡象，更加明顯。另外，周三的美國經濟數據顯示，上周美國初領失業金人數增加，市場不免更為擔心需求問題。同時，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）將其8月銷往亞洲的旗艦產品，阿拉伯輕質原油的價格下調，成為只比阿曼/迪拜每桶平均價格高1.80美元。

瑞銀（UBS）在給客戶的報告中預期，本季布蘭特原油價格可望漲到每桶90美元，理由是石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產，以及石油庫存估計將會下降。