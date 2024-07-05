陸需求疲軟 國際油價有壓

全球油市正面臨中國大陸下半年需求展望疲軟，可能對原油價格造成更強勁逆風。煉油廠歲修後的增產速度比預期緩慢、部分重要供應商7月減少採購，再加上單月進口量可能下滑，都暗示這個全球最大原油進口國下半年缺乏動力，抵銷掉其他地方的強勁成長。

彭博新聞報導，在OPEC+為支撐市場而減產，及市場預期美國貨幣政策將放寬之際，全球原油價格今年來已大漲逾12%。多項重要指標都暗示近期全球油市將會緊俏，美國原油庫存將會銳減。但大陸市況依舊令人在意；該國占了全球六分之一的石油消費。

據Mysteel OilChem對58家中國石油和中國石化相關煉油廠的調查，在結束歲修後，大陸國營煉油廠預計本月每日加工量只會比6月提高1.3%；去年同期的提升幅度約為3%。

FGE顧問公司分析師耿米亞（音譯）表示：「原油價格上漲可能進一步打擊大陸的買油意願。雖然我們預期大陸原油進口第3季將會不上不下地維持在每日約1,100萬桶，但第3季後半和第4季仍存在向下風險。」

在房市危機持續和消費者信心下滑的拖累下，大陸今年來復甦力道一直不夠強烈。隨著原油加工報酬受到壓抑，一些加工業者已調降產能利用率，第4季也將有更多的計劃性歲修。

雖然大陸今年1至5月的原油進口維持與去年同期相同步伐，但有跡象顯示，要等到大幅復甦出現，可能要花更久時間。