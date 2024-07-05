東南亞擬縮減燃料補貼

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

東南亞多國政府由於預算壓力沈重，正重新檢討燃料補貼政策，但可能引發政治衝突升高及通膨再度上升的風險，也將阻礙央行降息的進度。

泰國馬來西亞政府上周允許柴油價格上漲，以減輕財政負擔；印尼也考慮燃料補貼措施合理化，將財力轉用於新的刺激經濟計畫。但基於今年來國際油價已上漲逾10%，因此政府降低燃料補貼勢必將推升通膨。民眾擔心此舉將推升運輸、食品的民生必需項目的價格，因而強力抵制，也使政府進一步削減燃料補貼的計畫備受考驗。

泰國國家石油基金的負債已高達1,100億泰銖，促使政府逐步取消柴油價格上限。泰國卡車司機計劃上街抗議，要求政府將柴油價格上限恢復到每公升30泰銖。

星展銀行經濟學者指出，泰國由於觀光業景氣回升，且政府撒錢刺激消費，再加上降低燃料補貼，預估今年整體通膨率可能上升0.9%，遠高於1~5月間的-0.1%。

馬來西亞去年燃料補貼額高達350億馬元，占國內生產毛額（GDP）的2%，因此降低補貼對財政的效益也最大，且有助於債信評等。但此舉一樣將使通膨升高，導致央行無法降息。

泰國 通膨 馬來西亞

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