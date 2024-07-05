Fed看降息 內部還是有異見

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。 美國聯合通訊社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。 美國聯合通訊社

由於通膨居高不下，美國聯準會（Fed）官員上次召開利率政策會議時，對降息並沒有足夠的信心；但也有決策者則主張，須密切留意勞動市場可能比預期更快疲軟的跡象。對於高利率應該持續多長時間，官員們看法仍不一。

根據3日公布的Fed上月會議紀錄，「一些」官員強調保持耐心的必要性，他們正在等待更多顯示通膨降溫的證據，重申在更多數據增強他們對通膨達標的信心前，降息並非適宜之舉。幾位決策官員甚至維持在通膨居高時升息的意願，儘管近期跡象顯示抗通膨已經取得了一定進展。

Fed 6月會議紀錄要點
Fed 6月會議紀錄要點

然而，隨著實現就業和通膨目標的風險趨於平衡，官員們對勞動市場的看法顯然愈來愈謹慎。根據這份會議紀錄，6月開會時，「許多與會者談到，貨幣政策應隨時準備因應意外的經濟疲軟。」官員們還列舉了一些經濟發展情況，包括工資成長放緩、企業定價能力下降以及消費者對價格上漲的敏感度提高，以支持他們對未來一年通膨率會繼續下降的預期。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）報導指出，從這份會議紀錄來看，官員普遍對調整利率抱持觀望態度，倒是強調可能促使Fed升息或降息的各種觀點。若再綜合Fed官員最近的公開談話，會議紀錄已表明他們不可能在本月開會議降息。

自上個月開會以來，連同主席鮑爾在內的Fed官員都表示，他們對通膨年初幾次表現較高後恢復下降趨勢，大致感到滿意，這表明9月降息的可能性仍在。

彭博經濟研究則指出，這份會議紀錄所顯示的基調其實更偏鴿派，弱化了上次會議公布的點狀圖看似鷹派的基調。6月公布的點狀圖顯示，官員預期今年只會降息一次，低於3月預期的三次，也比市場預期的次數還少。

另外，聯準會主席鮑爾下周將前往國會山莊，預定9日就貨幣政策向參院銀行委員會發表半年度證詞，眾院金融服務委員會則將於10日聽取鮑爾的發言。根據Fed官員的預測，Fed今年會降息，並且研究對銀行資本規定進行重大改革。國會議員下周將就這兩個議題要求鮑爾說明。

Fed 通膨 鮑爾

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