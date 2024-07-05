亞馬遜跨界 入股高檔百貨

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國高檔百貨沙克斯第五街的母公司HBC，已敲定以26.5億美元併購競爭對手尼曼百貨。（路透）
美國高檔百貨沙克斯第五街的母公司HBC，已敲定以26.5億美元併購競爭對手尼曼百貨。（路透）

美國高檔百貨沙克斯第五街（Saks Fifth Avenue）的母公司HBC，已敲定以26.5億美元併購競爭對手尼曼百貨（Neiman Marcus），攜手克服高檔百貨營運遭遇的挑戰，並與精品品牌爭奪花錢大方的購物者。電商巨人亞馬遜也出一臂之力，投資入股兩者合併後的新公司。

這兩大高檔連鎖百貨公司已協商數月，且多年來一直洽談合併的可能性。兩者都遭遇高檔零售營運日益艱難的挑戰，一方面是因為消費者縮減高價品開支，另一方面則是時尚品牌紛紛自行開設旗艦店搶客。

兩者合併後更名為沙克斯全球（Saks Global），將由沙克斯電子商務部門執行長梅崔克（Marc Metrick）掌舵。新公司年營收規模約100億美元，對照下，擁有路易威登等數十種品牌的LVMH集團，去年營收約940億美元。

亞馬遜和Salesforce將分別收購沙克斯全球的少數股權，並提供技術與物流支援。沙克斯與這兩家科技公司已有生意往來，所以這筆交易將深化既有合作關係。

電商巨擘亞馬遜為了落實「一站購足」概念，多年來一直嘗試擴充高檔商品陣容。同時，高檔百貨公司近年銷售減緩，除了通膨竄升侵蝕購買力之外，精明的消費者先到實體店瀏覽商品、再上網比價選購，也加重營運壓力。引進亞馬遜資金並借助其電商專業，加上沙克斯與尼曼的合併綜效，使這樁合併交易如虎添翼。

沙克斯與尼曼結合後，與設計師的議價權將增強，迫使他們放鬆對零售通路的嚴密掌控，且能降低某些物流成本。新公司也能把省下的錢用於行銷或改善店內體驗，有助於迎戰LVMH旗下精品品牌如LV、迪奧、Gucci，以及開雲集團（Kering）旗下的聖羅蘭（Saint Laurent）。這些精品業者大多擁有自己的電商事業。

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