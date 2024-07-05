越南解缺電 鬆綁綠能市場

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

越南政府頒布新法令，允許當地工廠直接向再生能源業者購買電力。此舉除將終結越南電力集團（EVN）在該國的電力供應壟斷地位，更有助解決企業最擔心的缺電問題，同時釋放當地豐富的再生能源潛能，也讓企業更容易取得綠電。

路透報導，在越南當局3日公布的新法下，企業可以雙方同意的價格，直接向當地綠能業者買電，並可透過私有傳輸線供電。此外，也可透過EVN的國家電網，以市價購買綠電，但前提是綠電業者須有至少10 MW（千瓩）的裝置容量。該法宣布後立即生效。

越南近年尋求在該國電網中，提升太陽能和風力發電的裝置容量，但輸電的基礎建設不良，以及法規阻礙，使得多項計畫難以和國家電網連接。

此外，為避免去年造成製造業產能受阻的停電事件重演，越南今年也已加強燃煤發電，並擴大發電容量。

停電 再生能源 越南

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