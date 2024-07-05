亞馬遜攜手澳洲 打造「最高機密」雲端

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯4日宣布，亞馬遜（Amazon）已和政府簽訂合約，將為澳洲軍方和情報單位的「最高機密」打造雲端儲存系統。

澳洲政府將在未來十年斥資至少20億澳幣（13億美元），打造「最高機密雲端」系統，其中包含三座資料中心。該系統將由亞馬遜雲端事業部門（AWS）和澳洲通訊局（ASD）合作建置、管理，預計在2027年準備就緒。資料中心地點和所存資料的性質並未公開。

馬勒斯表示，澳洲和亞馬遜合作的原因在於，政府想要最高水準的技術。他說，該系統將提升澳洲與盟國分享軍事情報，以及運用人工智慧（AI）進行資料分析的能力，也將增進與美國的「協作能力」。而資料將放置在澳洲境內的安全設施，協作的同時仍可維持自身的「完整主權」。

澳洲通訊局長諾堡說，雲端AI服務的使用，可強化該國橫跨十個不同機構的情報工作，「讓我們更快理解蒐集到的資料、鑑別哪些和國家利益與安全有關」。她也說，AI技術的使用將符合「倫理」並被謹慎管理。

美國智庫「亞洲社會政策研究院」（ASPI）副院長拜瑞佳說，AWS與澳洲政府的合約將可因應「五眼聯盟」（Five Eyes）和澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）等印太地區聯盟的戰略需求。