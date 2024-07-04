特斯拉市值重返美企十強

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
特斯拉公布優於預期的第2季交車量後，股價連續第七天上漲。 美聯社
特斯拉公布優於預期的第2季交車量後，股價連續第七天上漲。 美聯社

特斯拉公布優於預期的第2季交車量後，股價連續第七天上漲，已幾乎收復今年來的失土，市值也重返美國前十名，執行長馬斯克再度成為全球首富

彭博資訊數據顯示，特斯拉股價3日收盤大漲6.5%至246.39美元，市值增至7,857.9億美元，在標普500指數成分企業排名第十。

道瓊社報導，特斯拉已連七個交易日上漲，市值在這段期間暴增1,993億美元，帶動馬斯克財富擴增近300億美元，擠下亞馬遜創辦人貝佐斯，重返全球首富寶座。

特斯拉股價在4月22日觸及15個月低點，至今已強漲72.5%，過去三個月累計走揚45.6%，漲幅超越輝達（NVIDIA）同期的42.8%，今年來累計跌幅縮小到0.8%。

華爾街對特斯拉交車量的正面評論，也助攻特斯拉漲勢。Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，隨著特斯拉降價措施已成過去，全球電動車需求回穩，尤其是中國大陸，他認為特斯拉未來幾季有望達成全年交車200萬輛。他給予特斯拉買進評等，並調高目標價，從275美元上調至300美元。

特斯拉 首富

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