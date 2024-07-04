NVIDIA是超美的「黑天鵝」！ 專家教2招抓住飛天鵝獲利

風險管理專家塔雷伯（Nassim Taleb）2007年4月出版《黑天鵝效應》一書，時機絕佳，因為大約六個月後，全球金融海嘯爆發，正好印證他書中的理論。

《黑天鵝效應》指出，罕見但高衝擊力的事件使未來難以預測。誰會料到，因為槓桿押注高風險的美國次級房貸市場出差錯，竟會壓垮全球經濟？這可稱之為典型的黑天鵝事件。

話雖如此，DataTrek Research共同創辦人柯拉斯表示，他分析《黑天鵝效應》出版以來美國股市的報酬率後發現，標普500指數複合總回報率為10.2%，與歷史平均值差不多。

柯拉斯說：「如果說現代世界變得愈來愈複雜，導致更多黑天鵝四處亂飛，那種情況從歷史回報數據卻看不出來。」

這段時期也包含另一場典型的黑天鵝事件：2020年新冠肺炎疫情肆虐全球。

柯拉斯強調，黑天鵝有美醜之分，不全是負面的，並且提供投資人應變方法。

一招防範壞的黑天鵝來亂

柯拉斯說，壞的黑天鵝事件其實發生得夠頻繁，因而成為投資過程中的一部分。

投資人的因應之道，是把一部分資金配置在固定收益資產，以降低那些不可預知的事件給投資組合帶來的衝擊。

他說：「至於配置比重多寡，要看投資人的風險容忍度而定。但在黑天鵝開始咆哮時，唯有零風險的證券才會增值。」

兩招捉住好的黑天鵝獲利

至於如何抓住好的黑天鵝事件並從中獲利，柯拉斯提供投資人兩個方法。1.早早辨認出好的黑天鵝，然後緊抱不放；2.投資持股多元化的指數基金，因為這些好的黑天鵝公司必將納入這些投資組合。

柯拉斯說，目前美得冒泡的黑天鵝股大致集中在科技業。他說：「科技股比其他類股更有創新支撐，而且造就、維持特大號贏家股的勝算也最佳。多年來，我們已見識過很多次了：從網際網路1.0，到全球行動運算，再到今天的生成式人工智慧（GenAI），都提供令人意想不到的成長驅動力，把股價推得更高。」

繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是最耀眼的AI贏家，今年來股價已飆漲159%。另一個實例是美超微（Super Micro Computer），年初迄今股價漲幅達198%。

當然，非科技股也可能生出好的黑天鵝。例如禮來藥廠（Eli Lilly）和諾和諾德（Novo Nordisk），研發出的減重藥可能給人體健康帶來革命性的影響，股價隨之狂飆。但柯拉斯的指數基金教戰守則也適用：禮來是標普500指數第八大成分股，諾和諾德則是MSCI美國除外世界指數市值最高的公司。