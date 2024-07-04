與全球不同步...希臘新制「周休1日」 加拿大：聰明工作才是正解

希臘本週起實施每週工作6天，新制與全球趨勢「背道而馳」，引發討論。加拿大同樣面臨生產力下降，但當地人士表示，解決問題不必靠更長工時，用更聰明的方式工作才是正解。

希臘從7月起成為第一個實施每週工作6天的歐洲聯盟（EU）國家。儘管各行業工會代表稱此舉「野蠻」，但總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的親商業政府表示，希臘人口不斷減少，缺乏熟練勞動力，為了國家經濟成長必須做出這樣的改變。

希臘這項「違背潮流」的作法，在包括加拿大在內的歐美國家引發高度議論。

在此同時，加拿大公務人員正要求更彈性的工作方式。加拿大公共服務聯盟（PSAC）2日發布聲明表示，該聯盟正努力爭取每週只須進辦公室工作3天。

加拿大商會（Canadian Chamber of Commerce）未來工作（future of work）資深總監帕爾默林-費拉斯柯（Diana Palmerin-Velasco）向加拿大環球新聞（Global News）表示：「我們確實迫切需要解決加拿大不斷下降的生產力問題。但解決方案不一定是採用更長工時，而是以更聰明的方式工作。」

她指出：「我們需要透過監管現代化、投資和採用新技術、中小企業數位轉型，以及更理想的勞動力技能培訓，提高生產力，實現創新經濟。」

蒙特婁康柯達大學（Concordia University）經濟學教授藍德（Moshe Lander）表示，世界趨勢正在討論如何減為每週工作4天，希臘顯然和大家「不同步」。

負責監管銀行、運輸和電信等聯邦監管行業的「加拿大勞動法」（Canada Labour Code）規定，每天工時不超過8小時，每週工時不超過40小時。加拿大工會自1872年起爭取縮短每週工時。

藍德表示，近年來加拿大生產力下降，與加拿大人工作天數或時數關係不大，主要還是與電信、航空、零售等關鍵產業缺乏競爭有關。當加拿大大企業不必擔心競爭時，自然就不那麼有創新動力。

他指出，加拿大可以利用與美國、墨西哥的自由貿易協定，以及與部分歐洲和亞洲夥伴的貿易協定，為加拿大企業提供更多外國競爭力。